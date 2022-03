Guerra in Ucraina, la Russia ha usato armi termobariche: ecco cosa sono

La guerra in Ucraina ormai dura da oltre due settimane. Attimo dopo attimo, le notizie dal fronte si susseguono con grande drammaticità, spesso riferendosi ad esplosioni, vittime civili e bombardamenti di vario tipo. Oggi il ministro della Difesa britannico ha diffuso una notizia con tanto di video, utilizzando il proprio canale Twitter. Dal Regno Unito rimbalza una conferma: la Russia ha utilizzato il TOS-1A, che lancia razzi termobarici.

Il funzionamento dei razzi termobarici, utilizzati dall’esercito russo, è diverso rispetto ai missili usati di consueto. Si tratta di una tecnologia che richiama a sé l’ossigeno al momento dell’impatto, generando una corrente d’aria così calda da uccidere chi ne è colpito. Anche per questo si parla delle armi termobariche come «rompi polmoni», perché risucchiano l’aria dai polmoni stessi. L’onda d’urto generata è più duratura rispetto alle classiche esplosioni, oltre a generare temperature nettamente superiori.

La Russia, quindi, starebbe usando il TOS-1A sul territorio ucraino. Una notizia che è stata confermata dal ministero della Difesa britannico con un tweet che recita: «Il Ministero della Difesa russo ha confermato l’uso del sistema d’arma TOS-1A in Ucraina. Il TOS-1A utilizza razzi termobarici. Può distruggere le infrastrutture e causare danni significativi agli organi interni e ustioni da flash, con conseguente morte per le persone esposte». Al post è allegato anche un video per mostrare l’impatto «devastante» dell’arma, che come spiegano dal Regno Unito è già stata utilizzata dai russi in Afghanistan e in Cecenia.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

March 9, 2022