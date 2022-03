Guerra in Ucraina, Anonymous viola le stampanti russe e lancia messaggi contro Putin

Webcam, sms, vademecum agli utenti su come usare i commenti di Google Maps e TripAdvisor e ora anche le stampanti hackerate per stampare un messaggio rivolto all’esercito russo. Anonymous continua la propria guerra contro Vladimir Putin a supporto dell’Ucraina. Il collettivo, tramite il gruppo GhostSec, ha violato un gran numero di stampanti degli enti governativi e degli uffici militari in tutta la Russia. L’obiettivo è quello di stampare messaggi per tentare di convincerli a fermarsi e contro il leader del Cremlino.

Un messaggio diretto a chi combatte e a chi ha il potere di fermarsi nelle semplici azioni quotidiane, quello scritto da Anonymous e GhostSec. Centinaia di stampanti si sono attivate da sole e i fogli hanno riportato una sola scritta: «Questa non è la tua guerra. Questa è la guerra del tuo governo. Mentiamo a fratelli e sorelle. I soldati di alcune unità militari pensano di eseguire attività di formazione». Il messaggio poi continuava: «Ma quando raggiungono il loro obiettivo, vengono accolti da ucraini che vogliono vendicarsi per la distruzione della loro terra portata avanti dai burattini di Putin». Un attacco diretto al leader russo, sin dall’inizio obiettivo numero uno della rappresaglia degli hacker.

Anonymous è molto attivo e molto seguito sui social, soprattutto su Twitter. E nelle scorse ore, è arrivato anche un tweet contro Elon Musk. Quest’ultimo ha sfidato a duello Vladimir Putin, una mossa che proprio non è piaciuta al collettivo di hacker. «Le persone soffrono, gli innocenti vengono uccisi, le città vengono bombardate, donne e bambini muoiono: Elon pensa alla pubblicità. Vergognati», recita il messaggio lanciato al fondatore di Tesla.

