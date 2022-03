Guerra in Ucraina, Anonymous: «Colpita la tv russa»

Il collettivo hacker Anonymous ha reso noto di aver “colpito” le trasmissioni della tv di Stato della Russia con l’obiettivo di diffondere immagini e notizie relative alla guerra in Ucraina, altrimenti non diffuse da Mosca. In un post su Twitter, Anonymous afferma di aver violato i canali televisivi Rossiya 24, Channel One e Moscow 24, oltre alle piattaforme streaming Wink e Ivi.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

Il gruppo ha parlato della «più grande operazione Anonymous mai vista», aggiungendo: «Siamo preoccupati che alcuni governi ci possano considerare una minaccia e creare uno scenario per screditarci. Vogliamo solo pace, non guerra».

Guerra in Ucraina, Anonymous: «idee sono a prova di proiettile»

«Noi aborriamo la violenza. Siamo contro la guerra. Siamo contro la brutalità della polizia. Abbiamo preso posizione contro gli aggressori più volte. Non sceglieremmo mai di fare deliberatamente del male a qualcuno. Questo deve essere chiaro e tenetelo a mente, nel caso qualche governo dovesse dire il contrario». Il collettivo, che fin dall’inizio dell’attacco all’Ucraina da parte della Russia si sta adoperando per danneggiare Mosca, continua: «Siamo già stati sotto i riflettori. Abbiamo fatto notizia tante volte, ma mai niente di simile rispetto a ciò che stiamo vivendo in questo momento. Ovviamente sappiamo che i governi di tutto il mondo stanno osservando ciò che stiamo facendo. Molti di questi governi hanno avuto a che fare con noi».

«Ricordatevi di noi quando vari poteri rivolgeranno verso di noi la loro attenzione, perché accadrà. Possiamo cambiare il mondo in meglio. L’idea è sempre stata questa. Le idee sono a prova di proiettile», ha concluso il collettivo Anonymous.