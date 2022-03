Russia, si dimette Anatoly Chubais: chi è l’inviato speciale per il clima

Vladimir Putin gode ancora del sostegno dei vertici del Cremlino? Sembra che la cosiddetta “operazione speciale” della Russia in Ucraina non abbia fatto bene alla fama del leader di Mosca. La guerra, che ormai dura da quasi un mese, ha messo sotto pressione l’esercito russo, che non riesce a sfondare la resistenza ucraina. E sempre più spesso arrivano notizie di chi si dissocia, con un Putin che appare sempre più isolato anche all’interno delle stanze del potere russo. L’ultima news in tal senso la rivela Reuters: a lasciare il leader russo sarebbe stato Anatoly Chubais, ormai ex rappresentante speciale del presidente per i legami con le organizzazioni internazionali.

Anatoly Chubais lascia l’incarico

Non un funzionario qualsiasi, ma uno dei più alti in grado. Anatoly Chubais si dimette dall’incarico di inviato speciale per il clima. Dall’inizio della guerra è il dirigente più in vista a dimettersi e secondo Reuters la notizia risale già a qualche giorno fa. Chubais avrebbe lasciato la Russia senza voltarsi indietro, allontanandosi dalle scelte del Cremlino e di Vladimir Putin, a cui è stato profondamente legato per decenni. Oggi l’ufficialità delle dimissioni. Il 66enne sarebbe in Turchia e non ha, secondo Rbc, nessuna intenzione di tornare in Russia. A riportare la notizia è stato anche il portale Bloomberg, che ha tentato di far commentare la vicenda a Dmytro Peskov, senza successo.

Chi è Anatoly Chubais

Non un dirigente russo qualunque, ma proprio colui che ha lanciato Vladimir Putin. Anatoly Chubais ha 66 anni, è un economista dell’Università di Leningrado ed è considerato uno degli artefici delle riforme russe degli anni Novanta. La sua carriera politica lo ha visto al centro del partito liberale. Fu lui a offrire all’attuale presidente russo il primo incarico al Cremlino, lanciando la sua scalata ai vertici del potere. Ha lasciato adesso l’incarico di inviato speciale per il clima. La notizia è stata confermata anche dall’agenzia di stampa russa, la Tass.