Ucraina, allarme da Kiev: «Putin ha ordinato attacco terroristico a Chernobyl»

Il New York Times riprende un comunicato del ministero della Difesa e dell’Intelligence ucraini e lancia l’allarme. Secondo il quotidiano statunitense, Vladimir Putin avrebbe «ordinato la preparazione di un attacco terroristico» alla centrale nucleare di Chernobyl. Da giorni si susseguono indiscrezioni sull’effettivo utilizzo che il leader del Cremlino avrebbe riservato al celebre sito del disastro del 1986. Ora è proprio Kiev a spiegare tramite i propri canali social quale sarebbe il reale motivo per cui Mosca vorrebbe causare una nuova catastrofe.

L’accusa da Kiev: «Vogliono accusare l’Ucraina del disastro»

Il New York Times riprende così tweet e post su Facebook dell’Ingelligence ucraina. Quest’ultima scrive che l’obiettivo della Russia è cercare «di causare una catastrofe alla centrale nucleare di Chernobyl, per poi accusare l’Ucraina del disastro». Un’operazione false flag, che consisterebbe nell’addossare al proprio antagonista la responsabilità di un disastro causato ad hoc. Il tweet poi rimanda a un post più dettagliato in cui il ministero della Difesa spiega che all’interno del sito sarebbero arrivati specialisti bielorussi. Poi Kiev ripercorre quanto accaduto negli ultimi giorni, con la conquista russa anche della centrale a Zaporizhzhia.

Ucraina: «Putin prepara un ricatto nucleare»

Ma le accuse a Vladimir Putin non finiscono qui. Sempre su Facebook il profilo ufficiale dell’Intelligence spiega altri aspetti di questa particolare, presunta tattica. All’interno della centrale gli occupanti starebbero creando prove false per dare forza alla loro teoria dopo l’incidente nucleare. Addirittura sarebbe parte di questo scenario anche l’utilizzo di «frigoriferi russi per auto che raccoglievano i corpi dei difensori ucraini morti», che sarebbero poi lasciati nel luogo dell’esplosione. Poi l’accusa diretta: «Putin è pronto a un ricatto nucleare della comunità mondiale per azioni a sostegno dell’Ucraina». Le azioni del leader del Cremlino, per l’Ucraina, «avranno conseguenze catastrofiche per il mondo intero».