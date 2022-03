Sanzioni agli oligarchi, Abramovich non riesce a pagare l’affitto alla regina Elisabetta

Le sanzioni finanziarie, la squalifica da presidente del Chelsea (la cui cessione era stata addirittura bloccata), la paura di vedersi confiscare il mega yacht, la possibile revoca della cittadinanza portoghese. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le grane per Roman Abramovich sembrano non finire mai. Proprietario di una mega appartamento a Kensington Palace, nel cuore di Londra, l’oligarca è al momento impossibilitato a pagare l’affitto del terreno alla Regina Elisabetta e, adesso, rischia di perdere la lussuosa abitazione. A rivelarlo è un articolo del Wall Street Journal.

Abramovich, l’appartamento londinese pagato 140 milioni di dollari

La casa londinese di Roman Abramovich è un enorme appartamento da 15 stanze, pagato 140 milioni di dollari, che si trova nei pressi di Kensington Palace, una delle più importanti residenze reali inglesi presso Londra, dove attualmente vivono il principe William e Kate Middleton, insieme ai loro tre figli. Abramovich è proprietario dell’appartamento, ma essendo il terreno su cui è sorto il condominio di proprietà della Regina Elisabetta (o meglio della Crown Estate, portafoglio finanziario della Corona britannica), l’oligarca è tenuto a pagare una sorta di affitto alla sovrana.

Abramovic, perché non può pagare l’affitto alla regina

Secondo l’accordo di affitto, che ha una durata di 125 anni, Abramovich paga 10 mila sterline all’anno, destinate a diventare 160 mila nei prossimi anni. Una cifra modesta, anzi modestissima per chi ha un patrimonio stimato di 12 miliardi di dollari. Ma le sanzioni imposte dell’Occidente ai magnati russi vicini a Vladimir Putin hanno creato un enorme problema. Non tanto nella reperibilità del denaro, quando nella possibilità di trasferirlo a chi dovrebbe essere pagato. Il provvedimento contro gli oligarchi prevede infatti che nessuno, nel Regno Unito, possa ricevere soldi da loro. Nemmeno la regina Elisabetta II. Se il debito dovesse accumularsi, scrive il Wall Street Journal, la Crown Estate potrebbe fare causa ad Abramovich e ottenere la confisca del bene. Una beffa per il quasi ex proprietario del Chelsea, che già tempo fa aveva messo in vendita l’appartamento, senza riuscire a trovare acquirenti.