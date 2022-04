Ucraina: i danni della guerra e i costi della ricostruzione

Sessanta miliardi di dollari. A tanto ammontano i danni a edifici e infrastrutture dell’Ucraina causati finora dall’invasione russa secondo il presidente della Banca Mondiale David Malpass. Una cifra destinata ad aumentare giorno dopo giorno, bombardamento dopo bombardamento. «La guerra è ancora in corso, quindi i costi stanno aumentando», ha spiegato Malpass giovedì 21 aprile durante gli Spring Meetings 2022 del Fondo monetario internazionale e Banca mondiale centrati sulle ricadute economiche della guerra. Questo mentre il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che l’economia ucraina si ridurrà del 35 per cento quest’anno e il prossimo.

La guerra sta causando all’Ucraina perdite per 7 miliardi di dollari al mese

Intervenendo in videocollegamento all’incontro Volodymyr Zelensky ha spiegato che il Paese ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per compensare le perdite economiche causate dall’aggressione. «L’esercito russo mira a distruggere le basi della vita economica dell’Ucraina», ha sottolineato. «E cioè stazioni ferroviarie, supermercati, raffinerie». «E avremo bisogno di centinaia di miliardi di dollari per la ricostruzione dopo la fine del conflitto», ha aggiunto chiedendo alla comunità internazionale di escludere immediatamente la Russia da tutte le istituzioni tra cui la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. Tutti i Paesi, ha insistito, «devono essere immediatamente preparati a rompere le relazioni con Mosca». Non solo. Il presidente ha avanzato la proposta di utilizzare i fondi e i beni congelati dalle sanzioni per la ricostruzione dell’Ucraina e per ripagare le perdite di altre nazioni.

Finora l’economia ucraina ha subito perdite dirette e indirette stimabili in 560 miliardi di dollari

Non ci sono però solo i danni alle infrastrutture e alle abitazioni. Come spigato dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal, presente fisicamente alla conferenza, il Pil del Paese potrebbe diminuire dal 30 al 50 per cento, con perdite dirette e indirette finora stimabili in 560 miliardi di dollari. Una cifra che è più di tre volte il Pil ucraino del 2020 che ammontava a 155,5 miliardi. «Se non fermiamo questa guerra insieme, le perdite aumenteranno drammaticamente», ha messo in guardia Shmyhal, secondo il quale l’Ucraina avrebbe bisogno di un piano di ricostruzione simile al Piano Marshall. Il 7 aprile sempre Schmylan aveva calcolato perdite totali per più di un trilione di dollari, cioè mille miliardi.

Together with President @ZelenskyyUa spoke at Spring Meetings 2022, held by @WorldBank & @IMFNews. Told about russia’s attempts to destroy #Ukraine and its economy. Our damage is more than $500 billion. We are developing a recovery plan and call on the whole world to support 🇺🇦! pic.twitter.com/f9r9tSbA85 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 21, 2022

Gli aiuti per la ricostruzione ucraina di Usa e Germania

La segretaria del Tesoro Janet Yellen intanto ha annunciato che gli Usa raddoppieranno il loro impegno diretto per gli aiuti non militari portandolo a 1 miliardo di dollari. Secondo Yellen Mosca dovrebbe farsi carico di una parte dei costi di ricostruzione. Ma ha frenato sulla proposta avanzata da Zelensky di utilizzare le riserve della Banca centrale russa sequestrate negli Usa perché richiederebbe discussioni e accordi ad hoc con i partner internazionali e il via libera del Congresso. Insomma una decisione da non prendere alla leggera. Come confermato anche giovedì dal presidente Joe Biden gli Stati Uniti invieranno un nuovo pacchetto di aiuti da 1,3 miliardi di dollari: 800 milioni in aiuti miliari e altri 500 in assistenza economica diretta che vanno ad aggiungersi ai 500 stanziati a marzo.

I’m grateful to @POTUS & 🇺🇸 people for the leadership in supporting the people of Ukraine in the fight against Russian aggression. This help is needed today more than ever! It saves the lives of our defenders of democracy and freedom and brings us closer to restoring peace in 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2022

La Germania pronta a stanziare 37 milioni di euro per la ricostruzione

Anche la Germania intende fare la sua parte. Come anticipato venerdì dal quotidiano Augsburger Allgemeine citando fonti del ministero dello Sviluppo, il governo di Berlino è pronto a stanziare 37 milioni di euro per la ricostruzione del Paese. Nel dettaglio, circa 22,5 milioni sarebbero destinati alla ricostruzione della rete elettrica e altri 14,4 all’edilizia e alle attrezzature mediche. Fondi assegnati attraverso un programma di emergenza del ministero guidato dalla socialdemocratica Svenja Schulze.