Guerra in Ucraina, nella notte 40 razzi vicino alla centrale di Zaporizhzhia

La centrale di Zaporizhzhia torna al centro della guerra in Ucraina. Stanno infatti crescendo i timori relativi alla sicurezza del più grande impianto nucleare d’Europa. «Questa notte circa 60 razzi di tipo “Grad” sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e Zaporizhzhia, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets», ha reso noto su Telegram Yevhen Yevtushenko, il capo dell’amministrazione militare del distretto della vicina Nikopol. Il paesino di Marhanets si trova sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 chilometri dalla centrale nucleare.

«La centrale nucleare di Zaporizhzhia sta operando a rischio di violazione degli standard di radiazioni e protezione antincendio», ha riferito l’agenzia nucleare statale ucraina Energoatom, sottolineando che esiste «un rischio di fuoriuscita di idrogeno e di dispersione di particelle radioattive». L’agenzia ha poi spiegato: «Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato spento, il bombardamento ha causato un grave rischio per il funzionamento sicuro dell’impianto». La centrale è da tempo in mano ai russi: Mosca e Kyiv si sono incolpate a vicenda, più volte, per presunti danni e pericoli portati all’impianti. Nel suo consueto discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: «I terroristi russi sono diventati i primi al mondo a usare la centrale elettrica per creare terrore».

Il team dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) deve recarsi a Zaporizhzhia, proprio come fatto a Chernobyl. Lo ha scritto in un tweet il direttore generale Rafael Mariano Grossi: «Possiamo mettere insieme una missione di sicurezza, protezione e salvaguardia e fornire l’assistenza indispensabile e la valutazione imparziale di cui c’è bisogno». Grossi, riferendosi all’impianto ucraino, si era detto «estremamente preoccupato per il bombardamento», sottolineando «il rischio molto reale di un disastro nucleare».

The ⁦@iaeaorg⁩ team must go to Zaporizhia just as we did to Chornobyl and South Ukraine earlier in the year. We can put together a safety, security and safeguards mission and deliver the indispensable assistance and impartial assessment that is needed. pic.twitter.com/yc4ZWyknJt

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 7, 2022