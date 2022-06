Pressioni per sostenere la guerra in Ucraina, il rabbino capo di Mosca lascia la Russia

Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Lo ha reso noto Avital Chizhik-Goldschmidt, nuora dell’autorità religiosa ebraica, che lavora come giornalista negli Stati Uniti. «Posso finalmente rendere noto a tutti che i miei suoceri sono stati messi sotto pressione dalle autorità per sostenere pubblicamente la “operazione speciale” in Ucraina e si sono rifiutati di farlo», ha scritto la reporter su Twitter. «Sono fuggiti in Ungheria due settimane dopo l’invasione russa e ora sono in esilio dalla comunità che hanno amato e costruito e in cui hanno cresciuto i loro figli per oltre 33 anni».

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the ‘special operation’ in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ — Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022

A inizio maggio il rabbino Goldschmidt si trovava in Israele

All’inizio di maggio Goldschmidt, che è è anche presidente della Conferenza dei rabbini europei, aveva fatto sapere di trovarsi in Israele a causa del ricovero in ospedale del padre e di non sapere quando sarebbe tornato in Russia. Contrario al conflitto in Ucraina, aveva dichiarato al quotidiano britannico The Times di non poter andar oltre nel condannare la guerra, per salvaguardare la “sopravvivenza” della comunità ebraica russa (circa 500 mila persone), e di essere stato sconsigliato dal tornare in Russia, almeno per il momento.

Pressioni da parte di Mosca, il rabbino capo della Russia smentisce

Secondo il Jerusalem Post, i principali rabbini ashkenaziti e sefarditi di Israele hanno esortato i leader delle comunità ebraiche russe a rispettare l’autorità di Goldschmidt, nonostante la sua assenza fisica dal Paese. «La corte rabbinica che dirigeva continua a operare sotto la sua guida e fornisce una risposta adeguata a chi ne ha bisogno», hanno scritto in una lettera al giornale. Goldschmidt è stato appena rieletto rabbino capo nella capitale russa per altri sette anni, nonostante il suo esilio autoimposto e gli sforzi per metterlo da parte. Un portavoce del rabbino capo della Russia, Berel Lazar, che come Goldschmidt è contrario all’invasione dell’Ucraina, ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna pressione sui leader ebrei per sostenere invece la guerra.