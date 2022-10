Guerra in Ucraina, quattro navi russe esplose nella baia di Sebastopoli

Quattro navi da guerra della flotta del Mar Nero della Federazione Russa, tra cui una fregata e una nave d’assalto anfibia, sarebbero esplose nella baia di Sebastopoli. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Anton Gerashchenko, su Telegram, spiegando che tra le navi danneggiate figura il vettore di missili da crociera Kalibr “Admiral Makarov”: una potente esplosione nell’area dell’ormeggio della nave è stata ripresa in video e pubblicata da Unian.

According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up – including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq

Explosions in Sevastopol harbor last night.

Mosca, che parla di «attacco terroristico», non ha confermato i danni alle navi, accusando il Regno Unito: i preparativi per l’attacco sarebbero stati condotti, secondo l’intelligence di Mosca, con l’aiuto di specialisti britannici con sede a Ochakov.

Il governatore filorusso Mikhail Razvozhaev ha dichiarato che l’attacco di questa mattina a Sebastopoli da parte delle forze armate dell’Ucraina è stato «il più massiccio» dall’inizio della cosiddetta operazione militare speciale. Ma al tempo stesso ha precisato che i droni sono stati intercettati, come riporta la Tass: «Il nemico ha cercato di colpire le infrastrutture militari della Flotta del Mar Nero. Tutti i veicoli aerei senza pilota sono stati individuati e distrutti in anticipo». Secondo Mosca, le navi nel mirino dei droni armati in Crimea sono impegnate nell’esportazione di grano ucraino.

In Sevastopol, the ships continue to smoke, although they hit them at 5am in the morning 🔥

But there is no panic. pic.twitter.com/KDzwutyMoK

