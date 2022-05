Ucraina, la tattica di Putin sui referendum nelle zone conquistate

La conclusione della battaglia alle acciaierie Azovstal di Mariupol, unico baluardo sul Mare d’Azov ancora sotto controllo ucraino, segnerà quella che Vladimir Putin potrà considerare la prima vera vittoria, quasi tre mesi dopo l’inizio dell’invasione. Con la presa della roccaforte sotterranea, al di là del prezzo militare e umano, il Cremlino potrà annunciare di avere sotto controllo tutta la fascia di terra che dal Donbass arriva alla Crimea. E poi? Nessuno lo sa davvero, nemmeno il comandante supremo, cioè Putin stesso, che essendo più tattico che stratega, è abituato a decidere sul breve periodo.

Europa e Usa hanno obiettivi diversi

I segnali per un prolungamento degli attacchi nel Donbass e la presa a tenaglia nell’area, limitata, che tenga fuori le grandi città dell’Est e del Sud, ma allarghi comunque il perimetro delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, sono comunque evidenti; il resto è tutto da vedere e dipenderà in ogni caso non solo da ciò che vorrà fare la Russia, ma da quale sarà la risposta di Kyiv e dell’Occidente, sui diversi piani, da quello militare a quello diplomatico. Europa, soprattutto la vecchia, e Stati Uniti in questo senso non perseguono gli stessi obiettivi, divisi tra chi preferirebbe la cessazione rapida del conflitto e chi punta al regime change a Mosca a costo di un prolungamento sfiancante.

Perché l’ipotesi di referendum nelle aree conquistate non è realistica

La prima, vera, fase della guerra si concluderà con la conquista definitiva di Mariupol e le bandiere russe piantate sulla direttrice che porta verso Odessa, passando per Berdyansk, Melitopol e Kherson. Nel corso delle ultime settimane si sono intensificate le voci su come la Russia vorrebbe o potrebbe passare in questa regione dall’occupazione militare a una sorta di presa di possesso politica, attraverso referendum, richieste di riconoscimento, annessioni o altre formule combinate. Per qualsiasi modalità è necessario l’aiuto delle nuove autorità locali collaborazioniste e la desistenza della popolazione: se il primo non è un problema, la seconda non è affatto scontata e come si è già visto dopo le prime occupazioni, la resistenza ucraina partigiana potrebbe diventare un enorme ostacolo. Anche per questo fino a ora ai rumors non è seguito nulla di concreto. Inoltre non è per nulla detto che la volontà del Cremlino sia appunto quella di un’integrazione immediata delle zone controllate e non un’occupazione militare alla quale potrebbe seguire un congelamento del conflitto senza spostamenti di confini. Vale a dire: prima si ottiene il controllo del territorio, poi si vedrà. È lo stesso schema che Mosca ha già attuato in Georgia dal 2008 e nel Donbass dal 2014 seppure con modalità e tempistiche differenti: dopo le vittorie militari si è aspettato prima di compiere riconoscimenti politici.

Il riconoscimento di Donetsk e Lugansk è arrivato solo alla vigilia dell’invasione

Il caso dell’Ucraina è più complicato, ma anche nell’estate del 2014, con l’entrata in scena di grande stile delle forze russe affiancate a quelle dei separatisti, ci si chiedeva già quali sarebbero stati i veri obiettivi di Putin e se avrebbe allargato il conflitto per ricongiungere il Donbass alla Crimea annessa nel marzo precedente, dopo il referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale. Le repubbliche di Donetsk e Lugansk non sono state riconosciute come indipendenti da Mosca sino alla vigilia dell’invasione cominciata il 24 febbraio. La storia recente mostra in definitiva che i passi politici vengono compiuti quando la situazione militare sul campo è definita e stabile, non con operazioni in corso.

Con la guerra dell’informazione Mosca continua a confondere le acque

La guerra adesso è in pieno svolgimento, trattative concrete sia per il cessate il fuoco che eventualmente per la ridefinizione degli equilibri ucraini e della sicurezza continentale paiono ancora molto lontane, e quindi anche per questo motivo non sembra che referendum o annessioni siano davvero all’ordine del giorno. Piuttosto Mosca sta tastando il terreno in un gioco che fa parte della guerra parallela dell’informazione, destinata anche a confondere le acque su quella vera, mischiando volontà politiche o presunte tali all’andamento del conflitto. Con la possibilità sempre dietro l’angolo che il tattico Putin rimescoli ancora le carte.