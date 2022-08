Guerra in Ucraina, continuano le purghe di Zelensky

La guerra in Ucraina non sta andando come previsto da Mosca, che sta affrontando il contrattacco delle forze di Kyiv in Crimea. Nemmeno Volodymyr Zelensky, però, sembra essere particolarmente soddisfatto dell’attuale situazione. Continuano infatti le purghe da parte del presidente ucraino, che ha sollevato dall’incarico o trasferito i vertici di quattro dipartimenti regionali del Servizio di sicurezza dell’Ucraina. Come riportano decreti pubblicati sul sito web del presidente, Serhiy Zayats è stato destituito dalla carica di capo della direzione principale della Sbu nella regione di Kyiv. Al suo posto Artem Bondarenko, che è stato trasferito dalla carica di capo della direzione principale della Sbu nella regione di Leopoli. Yuriy Boreichuk è stato invece rimosso dalla carica di capo della direzione principale della Sbu nella regione di Ternopil.

Ucraina, a luglio Zelensky ha rimosso Bakanov e Venediktova

Continuano così le purghe da parte di Zelensky, che a metà luglio aveva allontanato il capo dei servizi segreti Ivan Bakanov e la procuratrice generale Irina Venediktova. I due si erano aggiunti alla commissaria per i diritti umani Ludmila Denisova, rimossa qualche settimana prima. Casi diversi tra loro, certo, ma sintomatici di come nella verticale del potere a Kyiv qualcosa non stia funzionando.

Ucraina, è guerra anche contro i traditori dello Stato

Bakanov (amico d’infanzia di Zelensky) e Venediktova, in particolare, Non sarebbero stati capaci di individuare «collaborazionisti e traditori dello Stato»: mosse volutamente sbagliate e falle nei servizi di sicurezza ucraini avrebbero facilitato la caduta di Kherson, prima e finora unica grande città ucraina catturata dalle forze della Federazione Russa. Ormai, come viene riportato da fonti locali, collaborazionisti ucraini vengono individuati praticamente ogni settimana. Almeno 60 i dipendenti degli uffici ucraini sorpresi a fornire informazioni all’esercito russo nei territori occupati. Al 20 luglio erano 651 i procedimenti per alto tradimento aperti nei confronti di funzionari e membri delle forze armate, come aveva reso noto lo stesso Zelensky.