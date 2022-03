Guerra in Ucraina, Povia a Non è L’Arena: «Zelensky irresponsabile, più di Putin»

Da No vax ad anti Zelensky è un attimo. Povia non smette di far parlare di se. Ospite di Non è L’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 ogni domenica sera, il cantante è intervenuto sul conflitto in Ucraina. Interrogato su cosa ne pensasse di Putin, ha spiegato: «Io non parlerei di tifoserie, ma di pace. Che è la cosa che vorremmo tutti in questo momento». Partendo da qui, ha quindi aggiunto: «Da una parte abbiamo uno che non si ferma perché ha fatto un’invasione. Dall’altra, sappiamo anche che dal 2014 c’è un conflitto in Ucraina ed è stato fatto un referendum nelle regioni del Donbass. Detto questo possiamo riempirci la bocca tutti i giorni, ma ogni giorno si consumano morte e devastazione». È il preludio alla conclusione: «Dopo18 giorni di guerra, e io mi sto spaventando molto, il più irresponsabile, quanto se non più di Putin è Zelensky che dovrebbe abdicare il trono subito».

Le reazioni nello studio di Non è L’Arena dopo le affermazioni di Povia

Immediatamente dopo la dichiarazione del cantante, la telecamera si è spostata su Alan Friedman, il quale ha mostrato una faccia visibilmente sorpresa, che sui social è subito diventata materiale per meme. In sottofondo, la voce di Massimo Giletti che spiegava come l’affermazione fosse un tema comunque da trattare all’interno del programma. Su Twitter, il video dell’intervento, tra gli altri, è stato postato da Selvaggia Lucarelli, che laconica ha commentato: «Ieri Giletti ha invitato Povia a parlare di guerra. POVIA. Che poi ha cantato il suo nuovo singolo “Dito medio». È più difficile credere a tutto questo che alla guerra.

