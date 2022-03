Play For Ukraine, il gioco online per bloccare i siti utilizzati dall’esercito russo

Alcuni programmatori di Leopoli hanno lanciato il gioco online Play For Ukraine che dovrebbe contribuire a bloccare i siti utilizzati dall’esercito russo, per una guerra digitale a portata di tutti. «Ti consente di sconfiggere il nemico senza nemmeno lasciare il rifugio», spiegano gli ideatori. «Basta avere un dispositivo con accesso a Internet».

Our team is growing again! Welcome, our new players.

Let us remind you that both of these domains are our websites, not fakes. https://t.co/77owVYXeuj https://t.co/U0rbl9YCJP#StopRussia #StandWithUkraine️ — playforukraine (@playforukraine1) March 15, 2022

Play For Ukraine, il videogioco è il rompicapo 2048

Per partecipare dall’Ucraina basta collegarsi attraverso una Vpn ed eseguire le istruzioni elencate nella pagina. Lo scopo del gioco, che è un rompicapo, è ottenere la cifra 2048. E non c’è problema se non si è dei gamer provetti: «Anche se lasci la pagina aperta sul tuo computer o smartphone, continuerà automaticamente a sovraccaricare i siti», aggiungono gli sviluppatori. Per la sua semplicità, si può leggere sul sito, Play For Ukraine si rivolge anche ai bambini, le principali vittime della guerra scatenata da Vladimir Putin.

«Il gioco non danneggia il browser, genera solo un flusso costante di traffico automatico per gli attacchi a pagine web mirate, rendendole inaccessibili», spiegano ancora i programmatori. Il gioco di Play For Ukaine è il videogame 2048: pubblicato on-line nel marzo 2014, ha come obiettivo quello di far scorrere le piastrelle su una griglia, unirle e creare una tessera con il numero 2048, appunto. Ogni giocatore può inviare circa 20 mila richieste in un’ora per bloccare i siti dell’esercito russo. L’elenco esatto di questi siti non è stato divulgato per motivi di sicurezza: «Non vogliamo rivelare al nemico i nostri obiettivi specifici, quindi la lista dei siti non è pubblicata». Secondo le prime stime, già 180 mila utenti di diversi Paesi si sono già collegati al gioco, effettuando circa 300 miliardi di “attacchi”.