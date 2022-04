Guerra in Ucraina, i Paesi baltici hanno detto stop al gas russo

I Paesi baltici hanno bloccato le importazioni di gas dalla Russia. Lo stop è scattato dal primo giorno di aprile Estonia, Lettonia e Lituania. «Da questo mese in poi, niente più gas russo in Lituania. Anni fa il mio Paese ha preso delle decisioni che oggi ci permettono senza problemi di recidere facilmente i legami energetici con l’aggressore», ha twittato il presidente lituano Gitanas Nauseda. «Se possiamo farlo noi, può farlo anche il resto d’Europa!».

From this month on – no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.

Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.

If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022