Guerra in Ucraina: come sono andati i negoziati di Istanbul

È terminato il primo incontro della due giorni di negoziati tra la delegazione ucraina e quella russa a Istanbul. «Faremo due passi concreti», ha commentato il consigliere presidenziale e capo negoziatore russo Vladimir Medinsky al termine dei colloqui. Medinsky ha aggiunto che un eventuale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ucraino Volodymyr Zelensky è possibile solo previo accordo tra i rispettivi ministeri degli Esteri. I negoziati, ha detto sempre Medinsky, sono entrati in una fase concreta. Intanto il ministero della Difesa russo ha dichiarato che Mosca «ridurrà drasticamente l’attività militare al di fuori di Kyiv e Chernikiv» al fine, ha aggiunto il viceministro Alexander Fomin, presente all’incontro in Turchia, «di aumentare la fiducia reciproca per i futuri negoziati».

L’Ucraina sarebbe disponibile alla neutralità a patto di avere un sistema di garanzie

Da quanto si è appreso, l’Ucraina si è detta favorevole alla neutralità. Tradotto non entrerà in alcuna alleanza militare e non ospiterà sul suolo nazionale basi militari a patto di avere un sistema adeguato di garanzia. Kyiv ha chiesto ad Ankara di essere tra i principali garanti. Nella lista ci sono anche l’Italia, Regno Unito, Cina, Polonia, Stati Uniti, Francia, Germania, Canada e Israele. Le proposte prevedono anche un periodo di consultazione di 15 anni sullo stato della Crimea annessa e entrerebbero in vigore solo dopo un cessate il fuoco completo. «Non ospiteremo basi militari straniere sul nostro territorio, né schiereremo contingenti militari e non stipuleremo alleanze politico-militari», ha dichiarato il negoziatore Oleksander Chaly alla televisione nazionale ucraina, «mentre le esercitazioni militari sul nostro territorio si svolgeranno con il consenso dei Paesi garanti». Secondo l’agenzia di stato Tass l’Ucraina ha anche promesso di punire i responsabili di presunte torture contro i soldati russi. «Abbiamo presentato una protesta per le registrazioni video delle torture dei soldati russi», ha spiegato Medinsky. «La parte ucraina ha promesso di prendere misure più dure contro coloro che hanno commesso questi crimini di guerra».

Stando a una bozza del Financial Times, la Russia è disposta a cedere sulla ‘denazificazione’ dell’Ucraina

La Russia, stando a una bozza d’intesa svelata dal Financial Times, sarebbe disponibile a cedere sulla ‘denazificazione” dell’Ucraina e sull’ingresso di Kyiv nell’Unione europea.