La Nato pronta ad accogliere a braccia aperte Svezia e Finlandia

Dopo le minacce di Vladimir Putin che ha evocato lo spettro del conflitto nucleare in caso di interferenza di Paesi terzi nella guerra in Ucraina, il Bundestag tedesco ha approvato la consegna delle armi pesanti a Kyiv, atto considerato dal Cremlino «una minaccia per la sicurezza dell’Europa». Nelle stesse ore il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha aperto le porte dell’Alleanza Atlantica a Helsinki e Stoccolma.

Stoltenberg: «Se decideranno di entrare, Svezia e Finlandia saranno accolte dalla Nato a braccia aperte»

«Spetta a Finlandia e Svezia decidere se entrare nella Nato. E se decideranno di presentare una richiesta di adesione, saranno accolte a braccia aperte», ha detto Stoltenberg durante una conferenza stampa congiunta a Bruxelles con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Finlandia e Svezia, ha aggiunto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, «sono partner e democrazie molto forti e mature. Le loro forze armate rispettano gli standard della Nato, ci siamo esercitati insieme. Se presenteranno domande di adesione saranno accolte a braccia aperte e mi aspetto risposta veloce». «Sono certo», ha assicurato Stoltenberg, «che troveremo una soluzione per il periodo di interim tra la domanda di adesione e la ratifica formale di tutti e 30 i Parlamenti» dei Paesi membri, ricordando poi la necessità di «offrire supporto a quei Paesi europei che non sono né membri della Nato né membri dell’Unione europea, come la Moldavia e la Georgia. Si tratta di un sostegno pratico e politico». Su Twitter poi Stoltenberg ha commentato la «bella telefonata con il presidente della Finlandia Sauli». «Mi ha aggiornato sulle deliberazioni sulla potenziale adesione alla Nato», ha twittato. «Gli alleati apprezzano molto la nostra stretta collaborazione e il contributo della Finlandia alla sicurezza euro-atlantica».

Good call with #Finland's President Sauli @niinisto. He updated me on the deliberations in #Finland on potential #NATO membership. Allies highly appreciate our very close partnership & Finland's contribution to Euro-Atlantic security. pic.twitter.com/lBESjSOtXV — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 28, 2022

La Cina critica la Nato «strumento di singoli Paesi per cercare l’egemonia»

Contro l’Alleanza atlantica si è scagliata invece la Cina che ha definito la Nato «uno strumento di singoli Paesi per cercare l’egemonia» non solo nel Nord Atlantico, ma anche nell’Asia-Pacifico, verso cui si è rivolta negli ultimi anni «per mostrare la sua potenza e fomentare conflitti». A dichiararlo il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in risposta ai giudizi espressi dalla ministra degli Esteri britannica Liz Truss sull’importanza della Nato di avere una prospettiva globale, citando Taiwan e l’Indo-Pacifico, Wang Wenbin ha sottolineato che «come prodotto della Guerra Fredda e più grande alleanza militare al mondo, l’Alleanza dovrebbe valutare la situazione e apportare gli adeguamenti necessari».