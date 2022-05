La Russia ha tagliato il gas alla Finlandia

Questa mattina la Russia ha interrotto la fornitura di gas naturale alla Finlandia. La misura è una diretta conseguenza della richiesta di adesione alla Nato da parte di Helsinki, che ha interrotto una lunga tradizione di neutralità facendo infuriare Mosca. A seguito delle sanzioni imposte dall’Occidente per l’invasione dell’Ucraina, ad aprile il colosso Gazprom Export aveva chiesto ai Paesi europei di pagare in rubli le forniture di gas naturale: così come altri Stati, la Finlandia si è rifiutata di farlo e ha chiesto un arbitrato per il rispetto del contratto. Da qui lo stop all’export di gas da parte della Federazione Russa.

Il gas russo rappresenta appena il 5 per cento del consumo energetico annuo finlandese

La compagnia energetica statale finlandese, Gasum, punterà a fornire i clienti tramite altre fonti di approvvigionamento. È vero che la maggior parte (circa due terzi) del gas utilizzato in Finlandia viene dalla Russia, ma è altrettanto vero che rappresenta appena il 5 per cento del consumo energetico annuo della nazione nordica: Gazprom ha comunicato di aver fornito 1,49 miliardi di metri cubi di gas naturale alla Finlandia nel 2021. La principale fonte alternativa sarà il gasdotto Balticconnector, impianto che collega la Finlandia alla vicina rete del gas dell’Estonia. E poi, Helsinki nei giorni scorsi ha reso noto di aver accettato di noleggiare una nave di stoccaggio e rigassificazione da una società con sede negli Stati Uniti.

La Finlandia da anni punta su fonti alternative di approvvigionamento energetico

Da anni è impegnata in una politica di decarbonizzazione e di differenziazione delle fonti di approvvigionamento energetico: dal nucleare all’idroelettrico, fino all’energia da rifiuti e combustibili a legna, senza dimenticare l’eolico. La Russia aveva già sospeso la fornitura di energia elettrica alla Finlandia, «per difficoltà a ricevere i pagamenti per l’elettricità venduta sul mercato». La società finlandese erogatrice di corrente elettrica, Fingrid, ha assicurato di poter fare a meno delle importazioni di energia dalla Russia, che pesano per il 10 per cento del totale.