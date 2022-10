Guerra in Ucraina, Musk ci ripensa: avanti con Starlink

Dietrofront di Elon Musk. L’uomo più ricco del mondo continuerà ad assistere l’Ucraina con la rete satellitare Starlink, che garantisce l’efficienza delle comunicazioni, dopo aver inizialmente annunciato l’interruzione del servizio a causa degli altissimi costi. «Al diavolo… Anche se Starlink è ancora in perdita e altre compagnia ottengono miliardi di dollari dai contribuenti, noi continueremo a sostenere gratis il governo dell’Ucraina».

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022