Olena Zelenska, chi è la First Lady ucraina

Classe 1978, Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è architetto, scrittrice, attivista ed è stata autrice di Kvartal 95 e degli sketch che hanno consacrato il successo televisivo del marito. E oggi è anche una “cronista” della guerra ucraina. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 2 milioni di follower, racconta il conflitto con la Russia, sostenendo il suo popolo e facendosi portavoce della resistenza. «Non cadrò nel panico, non scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi, miei cari ucraini», scrive su Instagram. Il suo esempio è fondamentale per molti. In uno dei primi videomessaggi, il presidente ucraino aveva dichiarato: «Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1. La mia famiglia è l’obiettivo numero 2». La First Lady, nel 2019, era stata inserita da Forbes nella lista delle donne più influenti d’Ucraina, non solo per il ruolo ma anche per l’impegno sociale, in particolare per le battaglie per i diritti di donne e bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Chi è Olena Zelenska: biografia e carriera

Nata a Krivoy Rog, l’attuale Kryvyi Rih, nell’Ucraina meridionale (che estendendosi per circa 126 km da nord a sud, è la città più lunga d’Europa) Olena ha studiato architettura alla Facoltà di Ingegneria civile della Kryvyi Rih National University. Dopo aver conosciuto Volodymyr Zelensky, ha iniziato a lavorare come autrice di testi per Kvartal 95, la sua società di produzione. Era accanto a lui, nel 2006, quando si impose all’attenzione del grande pubblico, vincendo l’edizione nazionale di Ballando con le stelle. Ed è stata anche autrice degli sketch della serie satirica Servitore del Popolo, quella che lo ha consacrato al successo. E che ha dato il nome al partito con cui poi ha vinto le elezioni. Ironia della sorte il protagonista era un professore di liceo, interpretato proprio da Zelensky, che, per errore e caso, si ritrovava all’improvviso Presidente dell’Ucraina.

Contro la candidatura alla presidenza del marito

Quando il marito si è candidato alle Presidenziali nel 2019 (elezioni che ha vinto con il 70 per cento dei consensi) inizialmente non ha apprezzato l’idea, ma poi ha deciso comunque di stare al suo fianco e sostenerlo. «Preferisco stare dietro le quinte», aveva raccontato nel 2019 a Vogue. «Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio all’ombra. Non faccio la vita del partito, non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio personaggio. Ma ho trovato aspetti utili nella pubblicità. Uno di questi è l’opportunità di attirare l’attenzione delle persone su importanti questioni sociali». E ancora: «Non ero troppo felice quando ho capito che quelli erano i piani. Mi sono resa conto che tutto sarebbe cambiato e quali difficoltà avremmo dovuto affrontare», ha raccontato nella stessa intervista. La notizia della candidatura del marito tra l’altro l’avrebbe letta sui social. «Quando ho chiesto: “Perché non me l’hai detto?”, Volodymyr ha risposto: “L’ho dimenticato”. Mio marito sa come sorprendere», ha aggiunto Olena. Delle visite ufficiali e, in generale, delle apparizioni pubbliche, Olena Zelenska ha fatto uno strumento per promuovere il suo Paese e i talenti degli stilisti ucraini.

Olena Zelenska, amore e famiglia

Olena Zelenska e il futuro presidente si sono conosciuti ai tempi del liceo, l’amore però è nato all’università, quando lei studiava architettura, lui invece giurisprudenza. Si sono frequentati per circa otto anni. Poi, il 6 settembre 2003 si sono sposati. Il 15 luglio 2004 è nata la loro prima figlia Oleksandra. Il secondogenito, Kyrylo, invece, è nato il 21 gennaio 2013. La famiglia, in questi giorni di crisi, vive insieme, in una località segreta.