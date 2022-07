Per Medvedev le sanzioni contro Mosca sono una «minaccia all’esistenza dell’umanità»

Secondo Dmitry Medvedev è folle «qualsiasi tentativo di creare tribunali o corti per la cosiddetta indagine sulle azioni della Russia». Proposte in tal senso, ha scritto l’ex presidente e premier russo su Telegram, «sono giuridicamente nulle» e «l’idea di punire il Paese che ha il più grande potenziale nucleare è di per sé assurda», in quanto «minaccia potenzialmente l’esistenza dell’umanità». Medvedev, che dal 2020 è vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, si è chiesto poi «chi è questo temerario o idiota» che continua a invocare azioni di questo tipo, attaccando poi attaccato gli Stati Uniti, accusati di voler portare la Russia davanti ai tribunali internazionali, mentre Washington non è mai stata punita per le sue guerre compiute in giro per il mondo e che, secondo l’esponente russo, hanno fatto 20 milioni di morti. Si tratta solo dell’ultimo messaggio minaccioso da parte dell’ex presidente russo, dall’inizio del conflitto in Ucraina. Ecco cosa aveva scritto in precedenza.

Il 28 giugno, Medvedev aveva paventato la terza guerra mondiale in caso di intervento Onu in Crimea, con questo messaggio su Telegram: «Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la Russia. Se uno Stato membro della Nato facesse una tale mossa, porterebbe a un conflitto contro l’intera Alleanza, a un disastro totale».

Medvedev, le frasi sulle fine di Ucraina e Unione Europea

Il 19 giugno, sempre su Telegram, aveva scritto che l’Ue potrebbe sparire prima prima dell’ingresso dell’Ucraina, che comunque avverrà «non prima della metà del secolo», dato che gli ucraini saranno «sotto verifica per decenni». Pochi giorni prima, commentando la notizia secondo cui Kyiv starebbe cercando «di ottenere gas dai suoi sponsor d’oltremare pagandolo in due anni», Medvedev aveva affermato di dubitare che l’Ucraina esisterà ancora, appunto, tra un paio di anni.

Medvedev, l’odio per gli Occidentali

Negli stessi giorni, Medvedev tramite Telegram aveva deriso Mario Draghi, Olaf Scholz e Emmanuel Macron, giunti in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, definendoli «fan europei di rane, salsicce e spaghetti». D’altra parte, Medvedev non aveva fatto mistero di odiare «gli occidentali» che «vogliono la morte della Russia». L’ex presidente aveva infatti dichiarato: «Finché sarò vivo, farò di tutto per farli sparire». In precedenza, aveva annunciato «possibili conseguenze nel Baltico», se Finlandia e Svezia avessero chiesto di aderire alla Nato, cosa poi successa.