Ucraina, madre scrive i contatti dei parenti sulla schiena della figlia: «Se muoio portatela lì»

Una foto che ha fatto il giro del mondo e che rappresenta la paura di ogni mamma ucraina, quella di perdere i propri figli o di lasciarli soli perché vittime del conflitto. Una donna ha pubblicato l’istantanea, che risale all’inizio della guerra, in cui si vede la figlia con alcune scritte sulla schiena: nome, data di nascita e numero di telefono. Uno scatto virale, ma allo stesso tempo terribile perché testimone del terrore vissuto ora dopo ora da milioni di cittadini in Ucraina. «Lei è Vera, se muoio portatela da loro», ha scritto la donna.

Le donne protagoniste della storia sono Oleksandra Makoviy e la figlia Vera, di appena due anni. Sasha ha deciso di condividere su Instagram la foto della piccola con sulla schiena scritti il nome, la data di nascita – 10 novembre 2019 – e un numero di telefono. Lo ha fatto, a inizio guerra, per rendere riconoscibile la figlia «nel caso fossi rimasta uccisa, così l’avrebbero accolta come sopravvissuta». La storia è stata ripresa dal Kyiv Indipendent ma anche da Iuliia Mendel su Twitter, tanto da arrivare sul Guardian. Adesso le due donne sono in Francia, sane e salve.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought “why didn’t I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 5, 2022