Guerra in Ucraina, la logistica russa ha un nuovo capo: il “Macellaio di Mariupol”

Cambio della guardia nella logistica dell’esercito russo in Ucraina, ritenuta uno dei punti deboli nella campagna del Cremlino iniziata lo scorso 24 febbraio. Il vice ministro della Difesa, il generale Dmitry Bulgakov è stato sollevato dall’incarico di massimo responsabile: a sostituirlo il colonnello generale Mikhail Mizintsev, noto come il “Macellaio di Mariupol” per il suo ruolo nell’assedio della città portuale nel sud-est dell’Ucraina, che le forze russe hanno conquistato a maggio a costo di ingenti distruzioni. Gli attacchi sono costati a Mizintsev sanzioni da parte del Regno Unito.

LEGGI ANCHE: Così la Russia vuole trasformare l’Azovstal di Mariupol

L’annuncio da parte del ministero della Difesa russo

Ad annunciare la sostituzione è stato il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia di stampa statale Interfax. Mizintsev, si legge in una nota del ministero, «sarà responsabile delle forniture materiali e tecniche delle forze armate». L’avvicendamento avviene in un momento particolare del conflitto: Vladimir Putin ha da poco annunciato la mobilitazione parziale ed ha appena firmato la legge che inasprisce le pene per chi si arrende e rifiuta di arruolarsi.

LEGGI ANCHE: «La mia foto usata per diffondere fake news sulla guerra»: la storia dell’influencer di Mariupol

Mizintsev, la carriera militare

Mizintsev, 60 anni, ha alle spalle una lunga carriera militare, che lo ha portato a ricoprire molte posizioni di rilievo nello Stato Maggiore. Diplomato nel 1980 presso la scuola militare Suvorov di Tver, Mizintsev ha poi completato nel 1984 la sua formazione alla scuola di comando combinato di armi di Kyiv, proprio la capitale del Paese invaso dalla Russia. Il generale ha partecipato a tutte le operazioni lanciate da Putin, che lo stima molto, dal Caucaso alla Siria. Finora è stato a capo del Centro di gestione della difesa nazionale della Federazione Russa. Sostituisce adesso Dmitry Bulgakov, «trasferito a un nuovo incarico», che in passato aveva guidato proprio l’operazione russa in Siria.

LEGGI ANCHE: San Pietroburgo vuole “ricostruire” Mariupol