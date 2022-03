Alzati che si sta alzando la tenzone sovranista. La guerra la fanno. L’affanno, la guerra. Dacché mondo è immondo la guerra la decidono i maschi. ‘Pacifica’ è antipodo palindromo ma è, per tutti i versi, femmina. Ecco il palindromo: “È corta e di vetro. Sa, nei pacifica patire mani arcuate, meta. Ucraina merita pacifica piena sorte, vide atroce”. «Ma Hitler non è vegetariano?». «Sì, ma a volte interrompe la dieta per inghiottire intere nazioni!». Lubitsch e la drammatica farsa che è la vita, perché ridere è sopravvivere, perché se ridere è àncora, vogliamo ancòra ridere: Vogliamo vivere!. La guerra ha sempre un’alta aspettativa di viltà. Il tempo ci darà sragione. O stagione. Cambio di consolante.