Attacchi dietro le linee nemiche e guerriglia: come cambia la guerra in Ucraina

L’attacco alla base militare aerea di Novofedorivka in Crimea, avvenuto due giorni fa, potrebbe essere il segnale che qualcosa sta cambiando nella penisola occupata dai russi dal 2014 e, anche, nell’intero conflitto. L’Ucraina, al netto di smentite di circostanza, ha colpito infatti dietro le linee nemiche. E iniziano a essere sempre di più le azioni di guerriglia partigiana nella zona di Kherson, ovvero la prima grande città caduta in mano russa, così come nel Donbass, regione in cui il sostegno a Mosca dovrebbe essere (in teoria) saldo.

Incredible amounts of damage at Novofedorivka airbase in Crimea. pic.twitter.com/ymFh7HUxDX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 9, 2022

Attacco alla base aerea in Crimea, una vittima confermata

Nessuna vittima, poi cinque, infine una. Sergey Aksyonov, capo della Crimea occupata nominato dai russi, ha dichiarato che una persona è rimasta uccisa nell’attacco alla base aerea. In tutto sono 13 i feriti, 252 le persone sfollate. All’esterno della base edifici residenziali e 20 commerciali sono stati danneggiati: un video sui social media, geolocalizzato in un parcheggio vicino alla base, che si trova nel municipio di Saky, riprende diverse auto bruciate o danneggiate con i finestrini scoppiati, mentre le immagini satellitari riprese dall’operatore privato Planet Labs mostrano vaste aree di terra bruciata e danni alla pista, accanto ai resti carbonizzati di aerei militari. Turisti e abitanti stanno cercando di lasciare la regione, ma si sono formati grandi ingorghi lungo le strade.

La base si Saky si trova 160 chilometri oltre la prima linea

«In un solo giorno, gli occupanti hanno perso 10 aerei da combattimento: nove in Crimea e un altro nei pressi di Zaporizhzhia», ha detto Volodymyr Zelensky nel discorso alla nazione di mercoledì sera. «Gli occupanti hanno subito anche nuove perdite di veicoli blindati, magazzini con munizioni, rotte logistiche». La base di Saky, che si trova a 160 chilometri dalla prima linea, ospita caccia Su-30M, bombardieri Su-24 e il trasportatore Il-76, utilizzati regolarmente per lanciare attacchi missilistici sull’Ucraina e pattugliare il Mar Nero e l’area circostante. Kyiv aveva inizialmente negato la responsabilità dell’attacco, mentre Mosca si affrettava a minimizzare i danni, limitandosi ad ammettere l’esplosione di munizioni in un’area di stoccaggio presso la struttura. «Non riesco a pensare a un momento in cui recentemente la Russia abbia perso così tante risorse aeree in un giorno», ha twittato Eliot Higgins, fondatore e direttore del sito investigativo open source Bellingcat.

#Ukraine: New footage from the ground at the Russian airbase in Novofedorivka, #Crimea, shows that at least 1 Su-24M attack aircraft was totally destroyed due to a “violation of fire safety requirements”. The real reason for the catastrophic explosions today is currently unknown. pic.twitter.com/sGRa0MtJZz — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 9, 2022

Attacco di Novofedorivka, le ipotesi

Ma com’è avvenuto l’attacco? Secondo Higgins, i crateri visibili nelle immagini satellitare sarebbero dovuti a «colpi precisi di una munizione a lungo raggio». Il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha riferito alla Bbc che il Regno Unito sta ancora cercando di fare luce sull’accaduto, aggiungendo di ritenere improbabile il coinvolgimento di armi occidentali. Secondo una fonte del New York Times, per l’attacco è stato usato «un dispositivo di fabbricazione ucraina», lanciato probabilmente dalla regione di Odessa. Non è chiaro quale arma possa avere consentito una tale gittata: ufficialmente, le forze armate ucraine non dispongono di missili ad alta precisione per colpire obiettivi militari a tale distanza. Justin Bronk, esperto di aviazione del think tank Rusi, ha dichiarato: «La teoria più verosimile è che le forze speciali ucraine abbiano effettuato l’attacco infiltrandosi abbastanza vicino alla base da lanciare e guidare droni armati». L’Institute for the Study of War, con sede a Washington, non ha escluso un sabotaggio. In modo criptico, il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych ha detto che le esplosioni potrebbero essere state causate da armi a lungo raggio di fabbricazione ucraina oppure dall’azione di guerriglieri ucraini operanti in Crimea.

This video shot near the Novofedorivka air base in Crimea show two practically simultaneous, separate explosions. The Russian claim that there was an explosion of ammunition at the base, causing secondary explosions, is thus likely false. pic.twitter.com/Irnin3JQQY — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) August 9, 2022

Le azioni dei partigiani in Ucraina, da Kherson al Donbass

Nelle ultime settimane, le forze di Kyiv sono riuscite a colpire nei territori controllati dai russi in diverse occasioni. Nella zona di Kherson, sono andati distrutti ad esempio alcuni depositi di munizioni: tutto lascia pensare che, in particolare nel sud del Paese, siano attive cellule clandestine di partigiani, capaci di agire in prima persona oppure di fornire preziose informazioni all’intelligence ucraina. Una di esse è sicuramente Zhovta Strichka (“Nastro Giallo”), attiva proprio attorno a Kherson. «Forniamo all’esercito coordinate precise di vari obiettivi. L’appoggio della guerriglia rende molto efficace l’artiglieria a lungo raggio. Siamo invisibili dietro le linee russe, è questa la nostra forza», ha detto all’Associated Press un coordinatore. Nei territori occupati, i partigiani non solo appoggiano l’esercito regolare, ma agiscono anche in prima persona. Diversi gli attentati contro l’amministrazione russa. Yevgeny Sobolev, direttore del carcere di Kherson, è ad esempio miracolosamente sopravvissuto alla deflagrazione di una carica esplosiva, piazzata su un albero accanto al quale transitava in auto. Un agente di polizia è invece stato ucciso da una granata, che ha colpito la volante su cui viaggiava. Vitalii Hura, vicesindaco filorusso della città di Nova Kakhovka, è morto dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco.

A Melitopol, tra maggio e giugno, la guerriglia ha fatto saltare due ponti ferroviari e causato il deragliamento di due treni militari russi. «La resistenza persegue tre obiettivi: colpire arsenali e rifornimenti russi, intimidire occupanti e collaborazionisti, informare le forze speciali ucraine sulle postazioni nemiche», ha dichiarato il sindaco Ivan Fedorov, fedele a Kyiv. I russi, da parte loro, rispondono con frequenti retate di sospettati: secondo il primo cittadino circa 500 attivisti ucraini sono stati incarcerati, e molti torturati, nella città occupata. E anche più a Nord, nel Donbass, russi e filorussi non dormono sonni tranquilli: a luglio sei soldati di Mosca sono stati uccisi dall’esplosione del mezzo su cui viaggiavano a Severodonetsk, poco dopo la sua conquista. E sono state colpite anche le ferrovie, rallentando i rifornimenti alle truppe.