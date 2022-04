Guerra in Ucraina, Kyiv: «Le armi arrivano tardi e non sono quelle che chiediamo»

Fin dall’inizio dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto sostegno all’Occidente. Se non tramite un intervento diretto, con l’invio di armamenti al Paese sotto attacco. L’Ue ha risposto, fornendo armi all’Ucraina. Ma, ha denunciato oggi il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolyak, le armi stanno arrivando troppo tardi e l’Europa spesso manda quelle che Kyiv in realtà non ha chiesto.

1. Ukraine asks Europe for weapons.

2. Europeans support the call for their governments.

3. 🇪🇺 gives 🇺🇦 weapons, not the ones we asked for.

4. Weapons take too long to arrive

Democracy won’t win from playing this game. 🇺🇦 needs weapons. Not in a month. Now. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 16, 2022



Mikhailo Podolyak ha puntualizzato su Twitter: «1) L’Ucraina chiede armi all’Europa. 2) Gli europei sostengono gli appelli ai loro governi. 3) L’Ue dà le armi all’Ucraina, non quelle che noi chiediamo. 4) Le armi ci mettono troppo ad arrivare». La democrazia, ha aggiunto il consigliere di Zelensky, «non vincerà giocando questo gioco. L’Ucraina ha bisogno di armi, non tra un mese. Adesso».

Armi all’Ucraina, la preoccupazione degli Stati Uniti

Intanto, come riporta la Cnn, a Washington c’è preoccupazione per la possibilità che gli ucraini si trovino a corto di munizioni, in vista dell’offensiva russa nell’Est del Paese: per questo gli Usa stanno affrettando l’invio di 18 obici da 155 mm con 40mila munizioni d’artiglieria. Una fornitura che, comunque, potrebbe non bastare.

Guerra in Ucraina, il punto sulle donazioni

«Più di 923,8 milioni di dollari sono stati donati da filantropi mondiali ai conti di organizzazioni internazionali come Unicef, Unhcr e Disasters Emergency Committee». Lo ha fatto sapere il capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, facendo il punto sul lavoro del coordinamento presidenziale per gli affari umanitari e sociali. Il 4,26 per cento della somma donata è stato trasferito sui conti della Banca nazionale ucraina e delle ambasciate. La maggior parte dei fondi proveniva da filantropi del Regno Unito (47 per cento), dei Paesi Bassi (quasi il 18 per cento), della Repubblica Ceca (11 per cento) e degli Stati Uniti (quasi l’8 per cento).