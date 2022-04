Kiev, incontro a sorpresa tra Johnson e Zelensky

Visita a sorpresa di Boris Johnson a Kiev. Lo ha reso noto l’ambasciata ucraina nel Regno Unito, pubblicato su Twitter una foto dell’incontro tra il premier britannico e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnata dalla scritta “Surprise”. Johnson è il primo leader del G7 a recarsi a Kiev dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso. Ieri c’era stata la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

Il vice capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Sybiha, ha confermato il faccia a faccia in corso tra Zelensky e Johnson: «Il Regno Unito è leader del sostegno alla difesa dell’Ucraina, leader nella coalizione anti-guerra e leader nelle sanzioni contro l’aggressore russo», ha scritto su Facebook.

Johnson-Zelensky, in arrivo nuovi aiuti dal Regno Unito all’Ucraina

Un portavoce di Downing Street ha spiegato che il primo ministro britannico si è recato in Ucraina «per incontrare il presidente Zelensky di persona, in segno di solidarietà con il popolo ucraino», sottolineando che al centro del colloquio con l’omologo ucraino c’è «il sostegno a lungo termine del Regno Unito all’Ucraina». Johnson ha intenzione di presentare un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari a Kiev, ha concluso il portavoce secondo quanto riporta la Bbc. Ieri, dopo un vertice a Londra con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier britannico aveva annunciato l’invio di nuove armi anticarro e antiaeree, per un valore 100 milioni di sterline, in risposta all’attacco delle forze russe contro la stazione di Kramatorsk, in Ucraina orientale.

Oggi Zelensky ha incontrato a Kiev anche il cancelliere austriaco, Karl Nehammer. «Siamo pronti a combattere e cercare parallelamente delle vie diplomatiche per fermare questa guerra. Al momento prendiamo in considerazione parallelamente un dialogo», ha detto il presidente dell’Ucraina.