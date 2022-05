Guerra in Ucraina, gli occupanti di Kherson vogliono chiedere l’annessione alla Russia

Il governo di Kherson, città ucraina controllata dai russi già da diverse settimane, chiederà l’annessione alla Federazione Russa. Lo ha dichiarato il vice capo dell’amministrazione locale Kirill Stremousov, nel corso di una conferenza stampa. «Il referendum che si è tenuto assolutamente legalmente in Crimea non è stato riconosciuto dalla comunità internazionale, che ha fatto di tutto per non riconoscere la Russia come membro a pieno titolo della comunità globale», ha detto Stremousov, rivolgendo un appello a Vladimir Putin affinché renda la regione una parte della Federazione Russa.

In pratica, gli occupanti filorussi di Kherson suggeriscono di bypassare la modalità del referendum, per procedere direttamente con l’annessione alla Russia. Durante la conferenza stampa, Stremuosov ha fatto anche reso noto che le autorità della regione stanno negoziando per l’apertura di una banca russa: «Dobbiamo passare completamente al rublo». Il Cremlino, tramite il suo portavoce Dmitrij Peskov, ha dichiarato che «i residenti della regione di Kherson decideranno da soli».

«L’unico appello che i Gauleiter della regione di Kherson possono preparare è una richiesta di grazia dopo la sentenza del tribunale. Gli invasori possono pure chiedere di unirsi a Marte o a Giove. L’esercito ucraino libererà Kherson, indipendentemente dai giochi di parole che si inventeranno». Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la notizia diffusa dai media russi. E lo ha fatto usando il termine “Gauleiter“: così si chiamavano i capi di una sezione locale del Partito Nazista.

The only appeal that can be prepared by «Gauleiters» of Kherson region is a request for an excuse after a court verdict. The invaders may ask to join even Mars or Jupiter. The Ukrainian army will liberate Kherson, no matter what games with words they play.

