Guerra in Ucraina, Kadyrov: «È una jihad»

«Questa è una grande jihad a cui tutti dovrebbero prendere parte». Sono le parole pronunciate dal capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov, che attraverso un video diffuso su Telegram ha praticamente “trasformato” il conflitto in Ucraina voluto dal Cremlino in una guerra santa. Usando un termine, “jihad”, che nel linguaggio religioso dei popoli musulmani identifica la lotta contro gli infedeli.

«Non ci fermeremo, da nessuna parte»

«Vi do la mia parola: li attaccheremo ogni giorno. Non faremo prigionieri questi shaitan. Li bruceremo. Non ci fermeremo, da nessuna parte. Il nostro territorio non è Zaporizhia, non è Kherson. Il nostro territorio è Odessa, Kyiv, Kharkiv», ha detto Kadyrov, utilizzando un secondo termine proprio dell’Islam: “shaitan”, che identifica genericamente un diavolo, uno spirito maligno. Il secondo discorso di Kadyrov in 24 ore arriva dopo che le autorità militari ucraine hanno affermato di aver ucciso lunedì dozzine di combattenti ceceni in un attacco alla loro base improvvisata nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale. Kadyrov non ha però ammesso alcuna perdita.

L’uso di termini propri dell’Islam è una strategia

Promosso generale da Vladimir Putin, nel messaggio diffuso su Telegram (dove viene seguito da tre milioni di persone) Kadyrov lascia intendere di essere pronto a passare all’offensiva nonostante l’avanzata delle forze ucraine, che sta facendo progressi nei territori nord-orientali e meridionali ceduti in precedenza alle truppe russe: «Abbiamo volontari che andranno fino alla fine e abbiamo deciso di non difendere, bensì di passare all’offensiva». Secondo l’analisi del think tank statunitense Institute for the Study of War, l’uso di termini propri dell’Islam da parte di Kadyrov (musulmano e capo di una repubblica a maggioranza islamica) fa parte di una strategia: «L’invocazione alla guerra per motivi religiosi, ma non apertamente cristiani, è probabilmente un tentativo di trascendere le divisioni religiose e stabilire le condizioni per il reclutamento continuato di minoranze etniche e religiose».