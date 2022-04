Guerra in Ucraina, le donne di Ivano-Frankivsk vanno a scuola di tiro

La diffusione di notizie sempre più drammatiche relative a stupri e torture perpetrate dai soldati dell’esercito russo ha spinto diverse donne ucraine a iscriversi corsi per imparare a utilizzare le armi da fuoco. In particolare, nella città di Ivano-Frankivsk, nella parte occidentale del Paese, sono state migliaia le ragazze che hanno iniziato a frequentare le sessioni di training organizzate nel seminterrato della Litsey 20, uno degli istituti più grandi della città, tenute dall’ex colonnello Serhiy Korneliyevych Hamchuk.

Le scuole diventano poligoni per insegnare alle donne come usare un kalashnikov

La struttura che fino a due mesi fa ospitava oltre 1200 studenti (ormai costretti, quando possibile, a fare lezione online), da qualche settimana accoglie donne d’età compresa tra i 18 e i 51 anni che, osservando con attenzione i movimenti di Hamchuk, cercano di familiarizzare con il fucile. Le lezioni, cominciate a fine di marzo per volere del sindaco di Ivano-Frankivsk, si tengono in cinque edifici scolastici che, riaperti per l’occasione, sono stati convertiti in poligoni di tiro. Sebbene aperte a tutti, in realtà, le lezioni sono primariamente rivolte alle donne. «Ci sono altre strutture dove gli uomini hanno la possibilità di esercitarsi», ha spiegato il primo cittadino Ruslan Martsinkiv al Guardian, «le ragazze, invece, devono prepararsi al meglio per proteggersi e per tutelare le loro famiglie».

Un inaspettato boom di iscrizioni

Dopo il primo incontro, tenutosi il 31 marzo, giorno in cui le milizie ucraine hanno liberato Bucha, e con l’incremento dei report sui crimini di guerra di cui si sono macchiate le truppe di Vladimir Putin (dalle uccisioni di civili agli stupri), il numero delle iscrizioni è aumentato sensibilmente. Soltanto nel primo weekend di aprile, le allieve sfioravano la le 3700 unità. Col passare dei giorni, le richieste hanno raggiunto una mole inaspettata e, a oggi, la lista d’attesa conta oltre 6300 persone desiderose di partecipare ai workshop e alle lezioni.

In Ivano-Frankivsk, registration for shooting courses continues: six thousand people enrolled in a week. 80% of applicants are women pic.twitter.com/dRgOynIy1C — Ukrainian Media_Truth about war in Ukraine (@truth_about_war) April 8, 2022

È il caso della 51enne Natalia Anoshina che, dopo aver visto le atrocità commesse dai militari russi sui media e sui canali Telegram, ha seguito il consiglio della figlia Anya e si è unita al gruppo. «Quello che stiamo vivendo è un incubo, è tutto orrendo», ha dichiarato, «non riesco ancora a rendermene pienamente conto, a elaborare queste informazioni, ad accettare questo terrore». Non avrebbe mai pensato di dover studiare le tecniche per sparare. «Drammi come questo ti fanno rivalutare qualsiasi prospettiva», ha raccontato, «ti portano a prendere anche decisioni inaspettate, che mai avresti pensato di dover considerare. In questo momento, qualsiasi cosa ci aiuti a salvaguardarci è utile. Anche un corso del genere».

Lezioni teoriche e esercitazioni di tiro a segno

Le lezioni, previste dal lunedì al venerdì alla Litsey 20 e nelle altre quattro scuole della zona, si dividono in due parti: la prima è dedicata all’illustrazione dei fondamenti necessari per maneggiare un kalashinkov, la seconda, invece, consiste in una serie di esercizi di tiro con fucile ad aria compressa. Ovviamente nessuno dei partecipanti, una volta terminata la sessione, riceve armi da portare a casa. «Sebbene io creda fermamente nel fatto che, davanti a quello che sta succedendo a Kyiv e dintorni, chiunque debba dotarsi di una pistola e combattere per l’Ucraina», ha sottolineato Hamchuk, «il nostro obiettivo è far capire a persone che non hanno mai toccato un’arma come gestirla senza rischiare e accumulare tutte le conoscenze possibili per essere pronte in caso di necessità. Al momento, non ci sono combattimenti a Ivano-Frankivsk, però se mai la guerra dovesse trascinarsi sin qui, come è accaduto a Irpin o a Bucha, le donne non possono farsi trovare impreparate».

«Purtroppo, si tratta di un’expertise fondamentale al giorno d’oggi», ha aggiunto Galina, commessa in un negozio di idraulica, «ho un marito e un figlio al fronte. Sono sola e nessuno mi protegge. Ecco perché faccio tutto questo, per sentirmi in grado di non soccombere davanti all’emergenza. Certo, sarebbe meglio non averne bisogno. Ma la nostra vita è questa ora e non possiamo farci nulla».