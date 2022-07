L’Iran fornirà alla Russia centinaia di droni da combattimento

L’Iran si prepara a fornire alla Russia centinaia di droni da combattimento da usare contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato Jake Sullivan, consigliere della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, grazie a un documento declassificato dell’intelligence. La richiesta dei velivoli senza piloti a Teheran sarebbe un evidente segnale che Mosca sta finendo armi e munizioni contro Kiev. Non è ancora chiaro se ci sia già stata una consegna, ma il rapporto annuncia anche che l’Iran sarebbe pronto ad addestrare i militari russi nell’utilizzo dei droni già nei prossimi giorni. «Sappiamo di sessioni previste per l’inizio di luglio», ha confermato Sullivan alla Cnn.

LEGGI ANCHE: Iran, arrestati per spionaggio alcuni diplomatici stranieri

Cosa sappiamo sulla fornitura di droni alla Russia da parte dell’Iran

«Le nostre informazioni indicano che l’Iran si sta preparando a fornire alla Russia diverse centinaia di droni UAV (velivoli a pilotaggio remoto, ndr)», ha detto Jake Sullivan. Fra questi, alcuni sarebbero dotati di armi mentre altri svolgerebbero il ruolo di ricognizione. Teheran intende inoltre addestrare le forze di Mosca per utilizzare al meglio i droni, con sessioni previste per inizio luglio. È probabile dunque che siano già in corso, anche se il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe raggiungere l’Iran solo la prossima settimana. Non si sa però se alcuni velivoli siano già nelle mani di Mosca. Sullivan ha però aggiunto che tali richieste suggerirebbero che la Russia sia ormai a corto di armi e munizioni. I continui bombardamenti nel Donbass che hanno consolidato la presa sull’est dell’Ucraina avrebbero infatti svuotato le scorte.

Come sottolinea il Guardian, i droni stanno svolgendo un ruolo cruciale nel conflitto in Ucraina sin dalle prime battute. Fondamentali per il lancio di missili a distanza, risultano funzionali anche per condurre ricognizioni sul territorio prima dell’avanzata delle truppe di terra e dei mezzi blindati. Le forze ucraine hanno utilizzato grandemente i Bayraktar di matrice turca oltre che altri velivoli americani e di membri della Nato. Sull’altro fronte, i russi hanno spesso ottenuto successi grazie agli Orlan-10 di propria fattura, ormai quasi terminati dopo cinque mesi di guerra. «Gli Stati Uniti continueranno a difendere l’Ucraina e aiutare la popolazione», ha concluso Sullivan. «Dimostreremo che lo sforzo russo di cancellare la regione non potrà mai avere successo».

LEGGI ANCHE: Guerra in Ucraina, la Russia recluta i detenuti: grazia anche agli assassini

Putin a Teheran, Biden in Israele e Arabia Saudita

La visita di Putin in Iran prevista per la prossima settimana gli permetterà di incontrare anche il premier turco Recep Tayyip Erdogan, principale mediatore fra Mosca e Kiev dall’inizio del conflitto. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Proprio ieri Erdogan ha sentito al telefono Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per discutere sul blocco al commercio del grano. Intanto, Joe Biden sarà domani in Israele e Arabia Saudita, avversari di Teheran, per il suo primo viaggio in Medio Oriente. Sul tavolo ci sarà la questione del nucleare in Iran, in stallo dopo i colloqui a Doha del mese scorso.