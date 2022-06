Guerra in Ucraina, alt del M5s a Draghi: no a ulteriori invii di armi

La maggioranza lavora alla risoluzione in vista del voto di martedì dopo la comunicazioni del premier Mario Draghi sul Consiglio europeo del 23-24 giugno. Le forze politiche che sostengono il governo hanno concordano su 5 dei 6 punti contenuti nel testo: tutti d’accordo sull’adesione di Kiev all’Ue, la revisione del Patto di Stabilità, gli interventi per famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti della guerra, il RepowerEu per l’energia e il rafforzamento delle proposte sul futuro dell’Unione. Resta il nodo delle armi da inviare all’Ucraina, a cui si oppone il Movimento 5 stelle. Il partito «si impegna il governo a non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica», si legge nella bozza di una risoluzione a cui stanno lavorando i senatori pentastellati.

M5s contro l’invio di armi all’Ucraina, la reazione di Di Maio

Stizzito Luigi Di Maio: «Ho letto in queste ore che c’è una parte dei senatori della forza politica cui appartengo che avrebbe proposto una bozza di testo da inserire nella risoluzione, che di fatto ci disallinea dall’Alleanza Nato e ci disallinea dall’Ue. Ora non devo dirlo a voi questo che significa», ha detto il ministro degli Esteri da Gaeta, dove è in corso il primo Summit Blue Forum Italia Network. «Se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell’Italia». Che, ha sottolineato, «non è un Paese neutrale». Di Maio ha poi continuato: «La pace si ottiene in due e Putin non si vuole sedere al tavolo. Ciò fa prefigurare una guerra lunga. È per questo che stiamo cercando di sbloccare 60 milioni di tonnellate di grano, per di cominciare a creare una fiducia tra due parti. Ma ci vorrà tempo: l’Italia è al lavoro 7 giorni su 7».

Invio di armi all’Ucraina, il commento dell’ambasciatore russo

Sulla questione delle armi all’Ucraina è intervenuto anche l’ambasciatore russo a Roma, Sergey Razov: «La logica secondo cui la massiccia fornitura di armi all’Ucraina sarebbe un mezzo per arrivare alla pace mi sembra quantomeno bizzarra. In sostanza si tratta di alimentare all’infinito la situazione di conflitto e di moltiplicare vittime e distruzioni», ha detto in un’intervista a Scenari Internazionali. «Questa logica, a quanto mi risulta, è lungi dall’essere condivisa da tutti, anche in Italia. Le armi italiane saranno utilizzate per uccidere militari russi. Questo introduce nelle nostre relazioni bilaterali un altro elemento negativo che non possiamo ignorare».