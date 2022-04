Guerra in Ucraina, individuati gli autori delle minacce a Di Maio

Sono stati individuati i presunti autori della pubblicazioni di messaggi minatori rivolti sul web a Luigi Di Maio, dopo alcune dichiarazioni del ministro degli Esteri relative alla guerra in Ucraina. Nell’ambito di un’indagine avviata dal Servizio Polizia postale e coordinata dalla procura di Roma, sono state eseguito tre perquisizioni delegate a carico di tre utenti dei social, nei cui confronti sono stati riscontrati elementi indiziari tali da farli ritenere autori della pubblicazioni dei messaggi minatori.

Minacce a Di Maio, i messaggi minatori

In particolare, in seguito alla pubblicazione su Twitter da parte del titolare della Farnesina di dichiarazioni in merito all’invasione russa dell’Ucraina, è stata riscontrata la presenza di vari messaggi di risposta, come: «Muori male, e magari per mano del popolo», «Non ci sono parole per descrivere, vai solo buttato nel rusco», «Sì dai, armateci e decideremo poi a chi vogliamo sparare». Non solo. All’interno di canali riservati Telegram e pagine del social network VK, la Polizia Postale ha individuato ulteriori messaggi minatori tra i quali, ad esempio, quello pubblicato all’interno di un canale di propaganda filo russa: «Ma un cecchino…che ci ammazzi i 4 distruttori dell’Italia, non ce lo possiamo mandare?».

Minacce a Di Maio, perquisizioni a Milano, Vicenza e Udine

Le perquisizioni sono state eseguite a Milano, Vicenza e Udine e hanno permesso di riscontrare sui telefoni la presenza degli account anonimi utilizzati per l’inoltro dei messaggi oggetto delle indagini. Di pochi giorni fa la notizia di altre perquisizioni domiciliari nei confronti di due persone indagate dalla Procura di Roma per minacce di morte e ingiurie ai danni del ministro degli Esteri Di Maio, pubblicate nelle scorse settimane su canali Telegram, dopo sue dichiarazioni in sostegno del popolo ucraino. I carabinieri del Reparto Operativo della Capitale avevano perquisito le abitazioni di un 46enne della provincia di Milano e di un 48enne della provincia di Siracusa, non appartenenti ad alcuna frangia estremista.