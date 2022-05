Guerra in Ucraina, gruppi neonazisti combattono per la Russia

Denazificare l’Ucraina con l’aiuto dei soldati neonazisti. Secondo il tedesco Der Spiegel, la Russia starebbe utilizzando gruppi militari di estrema destra sul fronte per avere la meglio su Kyiv. La notizia, che cita un rapporto riservato dell’intelligence di Berlino, non fornisce dettagli sul numero dei soldati neonazisti al servizio di Mosca, ma parla della Legione Imperiale Russa e dei gruppi Rusich, forse già presenti nel conflitto del 2014 in Donbass.

Dass rechtsextreme Gruppen auf russischer Seite in der Ukraine kämpfen, wird nun in einem Dokument des BND bestätigt @derspiegel @FideliusSchmid https://t.co/SwpLhTVroM — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) May 22, 2022

Chi sono i soldati neonazisti che combattono per la Russia in Ucraina

Der Spiegel ha riportato un documento del Bundesnachrichtendienst (BND) agenzia di intelligence della Germania. Il rapporto, nel citare la presenza dei gruppi neonazisti, definisce «assurdi i motivi della guerra secondo Mosca, la cosiddetta “denazificazione” dell’Ucraina». Lo scorso 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato un’operazione speciale con lo scopo di «smilitarizzare e denazificare l’Ucraina». Oggi invece si apprende che, per tale campagna, la Russia sta facendo leva proprio su soldati di stampo neonazista. Sebbene non vi siano certezze sul numero dei militari impiegati, il documento ne identifica la provenienza. Si tratta dei membri della Legione Imperiale Russa, unità di ultranazionalisti che nel 2020 gli Usa hanno definito terroristi, e il battaglione Rusich. Questi ultimi sarebbero legati al gruppo Wagner, la compagnia di mercenari che si suppone abbia legami con il Cremlino ed è finito in diverse informative del nostro antiterrorismo per la presenza di soldati provenienti da gruppi della destra estrema europea, Italia inclusa. Si pensa che entrambe le formazioni siano attive in Donbass dal 2014.

«Non è chiaro se la decisione di unirsi alla guerra in Ucraina derivi da un’esplicita richiesta di Mosca», ha proseguito il documento dell’intelligence tedesca. Tuttavia si legge come la Legione Imperiale Russa abbia annunciato la sua presenza nelle operazioni a inizio marzo, poco dopo che il leader Denis Gariyev aveva invitato i sostenitori a «essere pazienti». Il Guardian ha infatti riferito che il loro stendardo è apparso al fronte soltanto a metà del mese. Lo stesso Garyiev e il suo vice sarebbero rimasti feriti nel corso dei combattimenti. I gruppi Rusich invece, come conferma il Times, avrebbero iniziato a combattere soltanto all’inizio di aprile. Presente anche il fondatore Alexei Michakov, ferito poco dopo il suo ingresso in Ucraina. Un altro membro dei Rusich, noto come Alexander M., sarebbe invece corrispondente dell’emittente statale russa Channel One.

I post su Telegram che confermano la presenza dei gruppi estremisti

Il documento del BND tedesco è però solo una conferma di quanto già ipotizzato nei mesi scorsi. Un’analisi di Tech against Terrorism, iniziativa antiterrorismo delle Nazioni Unite, aveva già notato la presenza di queste formazioni su varie piattaforme online a marzo. Come riportò il Guardian, diversi post su Telegram e sulla piattaforma di social media russa VKontakte (VK) riportarono la presenza dei gruppi Rusich e Wagner in Ucraina. Già allora si parlò di centinaia di mercenari impiegati a Kyiv con l’ordine di assassinare il presidente ucraino Zelensky. Il Guardian parlò anche di 16 mila combattenti del Medio Oriente che, tramite reclutamenti online, si erano offerti volontari per servire la Russia in guerra.