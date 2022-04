La giravolta della Germania sull’Ucraina irrita Kyiv e indebolisce Scholz in Ue

Era stata la prima a rispondere a muso duro all’invasione russa, dopo aver cercato inutilmente di mediare tra Mosca e Kyiv, almeno stando alle indiscrezioni pubblicate il primo aprile del Wall Street Journal. Dopo quasi due mesi di guerra però la Germania pare aver messo il freno a mano.

La Germania contro il taglio del gas russo

All’inizio del conflitto, il cancelliere Olaf Scholz aveva conquistato i riflettori internazionali dopo aver definito l’invasione russa uno «spartiacque», rompendo la tradizione pacifista cominciata alla fine della Seconda guerra mondiale. Berlino ha infatti stanziato 100 miliardi per un massiccio riarmo della Bundeswehr e annunciato un investimento annuale pari al 2 per cento del Pil per la difesa. Da tempo partner economico della Russia, e per questo sottoposta al pressing di Nato e Usa, la Germania alla fine aveva invertito la rotta bloccando persino l’autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2. Sette settimane dopo la prospettiva è decisamente cambiata e l’entusiasmo si è raffreddato, come ha fatto notare lo Spiegel. Berlino non solo sta frenando sulla concessione all’Ucraina dello status di candidato a entrare nell’Ue, ma è contraria al blocco del gas russo. La sospensione delle forniture dopo decenni di dipendenza avrebbe un contraccolpo pesantissimo sull’economia tedesca e di conseguenza su quella di molti altri Paesi Ue. Certo la Germania non è l’unica a tirare il freno. Ungheria, Slovacchia e Bulgaria non sarebbero in grado di sostituire le forniture dalla Russia a breve termine, mentre l’Italia importa da Mosca il 42 per cento del suo fabbisogno.

La prudenza di Berlino nell’inviare armi pesanti in Ucraina

Questa prudenza, comprensibile, potrebbe essere compensata con un invio massiccio di armi all’Ucraina, cosa che però non sta accadendo. Come rivelato da Politico il 7 aprile scorso, Scholz avrebbe ritardato l’invio di 100 carri armati nonostante il pressing del suo vice e ministro dell’Economia Robert Habeck, e dalla ministra degli Esteri, Annalena Baerbock per trovare prima una linea comune con gli alleati europei. «È chiaro che la Germania può fare di più», ha sottolineato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba alla riunione della Nato a Bruxelles. Aggiungendo che il suo Paese ha bisogno di «armi, armi, armi». Senza attrezzature pesanti, ha detto, la sofferenza dell’Ucraina sarà solo prolungata.

I motivi del no di Kyiv alla visita del presidente Steinmeier

Il gelo tra Berlino e Kyiv è palpabile. Lo dimostra il rifiuto di Zelensky di accogliere nella Capitale il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che si era offerto di andare in Ucraina con il presidente polacco Andrzej Duda e gli omologhi di Lettonia, Lituania ed Estonia. «Attualmente non è il benvenuto a Kyiv. Vedremo se questo cambierà un giorno», ha fatto sapere una fonte diplomatica ucraina alla Bild. I motivi del no a Steinmeier affondano nella storia recente. L’attuale presidente è stato infatti ministro degli Esteri con Angela Merkel e protagonista degli accordi di Minsk del 2014. Secondo gli ucraini però le sue condizioni per la pace erano troppo sbilanciate a favore di Mosca. Non solo. Steinmeier, per decenni fautore dell’apertura di Berlino a Mosca, dal 2005 al 2009 è stato anche Capo della Cancelleria federale di Gerhard Schröder, l’ex cancelliere socialdemocratico duramente criticato per non aver preso le distanze da Putin e non aver rinunciato ai suoi incarichi in Russia, dove presiede il consiglio di sorveglianza di Rosneft ed è stato indicato come candidato a entrare nell’organo analogo di Gazprom. La sua figura, agli occhi degli ucraini, è troppo legata a Mosca. Questo nonostante Steinmeier abbia definito «un grave errore» il suo appoggio al Nord Stream 2 e sbagliata la politica di dialogo verso Putin: «Siamo rimasti appesi per troppo tempo a dei ponti in cui la Russia non credeva più, nonostante i nostri partner ci avessero avvertito», ha detto il presidente tedesco. Scholz dal canto suo ha definito «irritante» l’atteggiamento ucraino e ha comunicato che al momento non è prevista una sua visita a Kyiv ricordando che la priorità è «evitare che la Germania diventi parte della guerra».

Scintille nel governo tra la prudenza di Scholz e la fermezza di Baerbock

La porta per lui però è rimasta aperta. «Il mio presidente e il governo sarebbero molto felici se il cancelliere Olaf Scholz visitasse Kyiv», ha dichiarato l’ambasciatore ucraino a Berlino, Andrij Melnyk alla tv ProSieben. Il diplomatico ha però precisato che un eventuale incontro dovrebbe vertere sulla fornitura di armi pesanti, un’ipotesi su cui finora Berlino è stata molto cauta. E su cui lo stesso governo potrebbe spaccarsi: la prudenza di Scholz cozza infatti contro la fermezza della ministra verde Baerbock che anche due giorni fa era tornata sulla necessità di inviare armi pesanti all’Ucraina. Una opzione scartata dall’ex consulente della sicurezza di Angela Merkel, il generale Erich Vad, secondo il quale l’invio di armi del genere potrebbe «aprire la strada alla terza guerra mondiale». «Al momento facciamo molta retorica di guerra, anche se con intenzioni buone sul piano etico. Ma la strada verso l’inferno è lastricata di buone intenzioni», ha sottolineato Vad. «Dobbiamo pensare che la guerra fra Russia e Ucraina deve finire. Se vogliamo evitare la terza guerra mondiale, dobbiamo prima o poi uscire da questa logica dell’escalation militare e iniziare le trattative».

Le critiche della Polonia e la Schadefreude dell’Estonia

La riluttanza tedesca sta irritando anche i Paesi dell’Europa dell’Est, su tutti la Polonia. Il viceministro degli Esteri Szymon Szynkowski vel Sęk in visita a Berlino la scorsa settimana ha definito la politica tedesca sulla Russia «ingenua», puntando il dito contro l’eccessiva e storica cautela della Germania nei confronti di Mosca. «Le immagini che arrivano da Bucha», ha sbottato, «sono il risultato di tutto questo». Fa pensare anche la Schadenfreude dell’Estonia che si è chiesta come una piccola repubblica baltica possa fornire all’Ucraina più materiale difensivo della Germania. Tuuli Duneton, sottosegretario di Stato al ministero della Difesa, ha elencato gli aiuti militari e umanitari inviati da Tallinn a Kyiv quantificandoli in 222 milioni di euro, sottolineando come nel suo Paese siano necessari solo due passaggi burocratici per il nulla osta contro i 18 tedeschi. Tra l’altro con Lituania e Lettonia, l’Estonia il primo aprile ha chiuso i rubinetti del gas russo.

Scholz scende nei sondaggi

Le velleità dei partiti di maggioranza, Spd, Verdi e Fdp, di vedere la Germania protagonista in Europa si scontrano così con l’eccessiva prudenza di Scholz. Sia prima dello scoppio della guerra sia successivamente. Un atteggiamento che a lungo andare potrebbe indebolire la figura del cancelliere. Secondo un recente sondaggio Rtl/Ntv, se all’inizio di marzo il 60 per cento dei tedeschi si diceva soddisfatto o addirittura molto soddisfatto del suo lavoro, ora la percentuale è scesa al 40 per cento. Mentre il 48 per cento degli intervistati di dice deluso. Scholz però ha ancora la meglio sul leader della Cdu Friedrich Merz. Davanti a una scelta tra i due, il 42 per cento dei tedeschi sceglierebbe il cancelliere in carica, solo il 18 per cento il leader dell’opposizione. Almeno per ora.