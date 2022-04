Germania, la Spd contro Gerhard Schroeder: lasci il partito

Bufera in Germania e nella Spd su Gerhard Schroeder. L’ex cancelliere in una lunga intervista al New York Times ha spiegato che sarebbe disposto a lasciare i suoi incarichi in Gazprom e Rosneft – che gli fruttano quasi un milione di dollari l’anno – solo se Vladimir Putin tagliasse il gas alla Germania e all’Europa. «Non faccio mea culpa», ha aggiunto l’ex cancelliere. «Tutti sono stati d’accordo negli ultimi 30 anni ma ora improvvisamente ognuno ne sa più degli altri». Schroeder ha anche assicurato di aver «sempre servito gli interessi tedeschi» e si è detto contrario all’embargo energetico russo da parte della Germania.

I socialdemocratici tedeschi scaricano Schroeder: dovrebbe lasciare la Spd

Dura la reazione della copresidente dei socialdemocratici tedeschi Saskia Esken che lo ha invitato a lasciare il partito. «Agisce da anni come un uomo d’affari, e dovremmo smetterla di percepirlo come un uomo di Stato o un ex cancelliere», ha dichiarato. «La rinuncia ai suoi mandati nelle imprese russe sarebbe stata necessaria per salvare la sua reputazione come ex cancelliere. Purtroppo non ha seguito questo consiglio». Intanto fra i socialdemocratici – incalzati sulla questione anche dai conservatori della Cdu – sono state già presentate 14 richieste alla sezione della Bassa Sassonia, perché Schroeder venga buttato fuori dal partito. La procedura però è lunga e complicata, come ha spiegato la stessa Esken. Ed è una commissione della regione di residenza a farsene carico. Una nuova grana per la Spd dopo gli attacchi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al presidente Frank-Walter Steinmeier, non invitato a visitare l’Ucraina. E la forte pressione interna su Olaf Scholz, accusato di essere troppo cauto nell’inviare armi pesanti a Kyiv.

Il sindaco di Kyiv Klitschko chiede che l’ex cancelliere venga sanzionato

L’uscita di Schroeder sul New York Times aveva scatenato una pesante reazione anche a Kyiv. Il sindaco della Capitale ucraina Vitali Klitschko sulla Bild ha chiesto all’Occidente di sanzionare l’ex cancelliere. «Se Schroeder continua a incassare milioni dal criminale di guerra del Cremlino come lobbista, si deve pensare di congelargli il conto e gli Usa potrebbero valutare di inserirlo in una no fly list», ha spiegato. «Alla luce della sua propaganda per il Cremlino, ci si chiede perché viva ad Hannover e non a Mosca. Se continua a lavorare per degli assassini si può solo dire: trasferisciti a Mosca!», ha aggiunto Klitschko che lo ritiene «corresponsabile della mattanza di donne e bambini ucraini».