In Georgia un’ong di cittadini russi aiuta i profughi dell’Ucraina

Non importa la nazionalità, contano le azioni. È questo il motto dei fondatori di Emigration for Action, ong di cittadini russi che dalla Georgia aiutano i profughi dell’Ucraina. Dopo aver lasciato il loro Paese a seguito dello scoppio del conflitto, si sono stabiliti infatti a Tbilisi e hanno presto deciso di mostrare al mondo che la popolazione russa non sempre condivide le scelte del presidente Vladimir Putin. Nonostante una fredda accoglienza iniziale, sono attivi per fornire medicinali a uomini, donne e bambini colpiti dalla guerra.

LEGGI ANCHE: L’alfabeto dei primi quattro mesi di guerra

L’ong russa in Georgia fornisce ai profughi dell’Ucraina vari tipi di medicinali

«Non potevo osservare una tale ingiustizia e non fare nulla». Così ha spiegato all’Afp l’ormai ex moscovita Yevgeny Zhukov, che gestiva una caffetteria. Quando Putin ha mosso l’esercito contro Kyiv, ha deciso insieme a migliaia di compatrioti di lasciare la madrepatria e fare le valigie per la Georgia, trovando una nuova sistemazione a Tbilisi. Qui ha dato vita all’ong Emigration for Action, con cui sta aiutando i profughi dell’Ucraina fornendo loro medicinali altrimenti difficili da reperire. Nel suo quartier generale, assieme ad altri esuli, ha raccolto scorte grazie all’aiuto di una farmacia locale che ha deciso di aderire al progetto. L’acquisto è finanziato grazie a donazioni private dei membri stessi oppure raccolte fondi da eventi e proiezioni cinematografiche.

Come riporta l’Afp, l’ong riceve gli ordini direttamente dai rifugiati ucraini. Gli addetti sigillano tutto in sacchetti con etichetta che il “cliente” può ritirare in qualsiasi momento. Daniil, altro fondatore di Emigration fo Action in Georgia, ha confermato come l’ong abbia aiutato finora 250 cittadini ucraini con antidolorifici di base o farmaci che necessitano di prescrizione medica. La domanda è in continuo aumento, tanto che i 30 membri dell’organizzazione potrebbero presto trovarsi in difficoltà per soddisfare ogni richiesta.

LEGGI ANCHE: I giornalisti fuggiti dalla Russia in Turchia e Georgia per paura della censura

La fredda accoglienza e le parole di un profugo di Mariupol

Molti degli esuli arrivati in Georgia hanno raccontato di aver ricevuto un’accoglienza fredda, a causa dei pregiudizi. I fondatori di Emigration for Action non hanno mai negato la loro cittadinanza, tanto da aver appeso all’esterno della sede la bandiera di protesta russa con le fasce orizzontali bianche e azzurre. «Non solo vogliamo aiutare, ma intendiamo farlo senza nascondere da dove proveniamo», ha concluso Daniil.

Tra coloro che hanno chiesto aiuto all’organizzazione c’è Nikolai, fuggito dall’inferno di Mariupol oggi in mano ai russi con la moglie e le due figlie. «Non confondo la Russia con le persone che la controllano», ha dichiarato ad Afp. «Bisogna guardare una persona in base alle azioni che compie, non al Paese d’origine». Una frase che ha subito riempito d’orgoglio Zhukov, che ancora non ha elaborato tutto ciò che accade. «Voglio solo poter guardare un giorno i miei bambini negli occhi e dire di aver fatto la scelta giusta».