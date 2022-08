Guerra in Ucraina, il G7: «Zaporizhzhia torni sotto il controllo di Kyiv»

I ministri degli Esteri del G7 hanno chiesto alla Russia di «riconsegnare immediatamente all’Ucraina il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia», da tempo nelle mani dell’esercito di Mosca, che è anche la più grande d’Europa. In una nota viene inoltre sottolineato che i tecnici ucraini che lavorano presso l’impianto «devono essere in grado di portare avanti i loro compiti senza minacce o pressioni». È il continuo controllo dell’impianto da parte della Russia, si legge nella nota, «che mette in pericolo la regione».

Zaporizhzhia, rimpallo di accuse tra Ucraina e Russia

«La Federazione Russa deve immediatamente ritirare le sue truppe dai confini dell’Ucraina riconosciuti dalla comunità internazionale e rispettare il territorio e la sovranità dell’Ucraina». L’impianto nucleare, conteso all’inizio del conflitto e poi passato sotto il controllo russo, è da qualche giorno al centro di un rimpallo di accuse tra Kyiv e Mosca per una serie di missili caduti nei pressi della centrale, che hanno fatto crescere i timori per il rischio di incendio e fuoriuscita radioattiva. La Russia è arrivata a chiedere una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, «in relazione agli ultimi attacchi ucraini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e alle possibili conseguenze catastrofiche», ha riferito l’agenzia Tass. E la riunione si terrà, stasera, nel tentativo di fare luce sulla situazione della centrale nucleare ucraina che Kyiv e Mosca si accusano reciprocamente di aver bombardato. Da parte sua Petro Kotin, presidente di Energoatom (l’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari del Paese), ha detto che i militari russi «stanno attuando il piano di Rosatom per collegare la centrale alle reti elettriche della Crimea». Per fare questo, ha spiegato, bisogna prima danneggiare le linee elettriche della centrale collegate alla rete ucraina. I russi ne avrebbero già danneggiato tre linee elettriche e «in questo momento la centrale funziona con una sola linea di produzione, una modalità estremamente pericolosa».

Zaporizhzhia, la preoccupazione dell’Aiea

Quanto sta accadendo, spiegano i ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, «mina la capacità dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica di monitorare le attività nucleari pacifiche dell’Ucraina a fini di salvaguardia». Nei giorni scorsi Rafael Mariano Grossi, direttore dell’Aiea, aveva dichiarato: «Possiamo mettere insieme una missione di sicurezza, protezione e salvaguardia e fornire l’assistenza indispensabile e la valutazione imparziale di cui c’è bisogno». Grossi aveva aggiunto che l’Aiea è fortemente preoccupata per quanto sta accadendo nell’area della centrale.