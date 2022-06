G7, l’annuncio di Biden: stop all’importazione di oro russo

«Insieme, il G7 annuncerà che vieteremo l’importazione di oro russo, che frutta decine di miliardi di dollari alla Russia». Questo l’annuncio di Joe Biden, diffuso su Twitter a poche ore dall’inizio del G7 sulle Alpi bavaresi. «Gli Stati Uniti hanno imposto a Putin costi senza precedenti, allo scopo di negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina». È dunque in arrivo una nuova misura per chiudere finanziariamente i rubinetti della Federazione Russa: mettendo al bando l’export russo di oro (dovrebbero farlo sicuramente Usa, Regno Unito, Giappone e Canada) gli oligarchi non potranno acquistare il metallo prezioso, nel tentativo di evitare l’impatto delle sanzioni imposte contro Mosca. Il presidente americano è sbarcato in Europa non solo con l’obiettivo di arginare sempre di più la Russia, ma anche per rinsaldare il fronte anti-Cina, con un piano alternativo alla via della Seta.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine. Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

G7, tra shock energetico e guerra in Ucraina

Il G7 in programma in Germania, nel castello di Elmau, è il primo per il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che per l’occasione è anche il padrone di casa. Le discussioni del vertice, che si tiene dove Angela Merkel ospitò Barack Obama sette anni fa, verteranno principalmente su come arginare i prezzi dell’energia e sul sostegno da fornire all’Ucraina attaccata dalla Russia. Per quanto riguarda il caro-energia, causato dai tagli alle forniture da parte di Mosca, il summit scatta a pochi giorni dalla decisione tedesca di far scattare il piano di emergenza sul gas e dal rinvio sul price cap. Per il conflitto in corso, invece, al netto di qualche differenza di vedute, i grandi della Terra sono sostanzialmente d’accordo sull’invio di armi a Kyiv.

G7, lunedì l’intervento di Zelensky

Lunedì è atteso l’intervento di Volodymyr Zelensky, che si collegherà in video, su invito del cancelliere Scholz: in questa occasione i leader mondiali ribadiranno il loro sostegno incondizionato all’Ucraina. Poi sarà la volta degli ospiti speciali del summit, che apre strategicamente le porte ai leader di India, Indonesia, Sudafrica, Senegal e Argentina, per una sessione dedicata a sicurezza alimentare globale e uguaglianza di genere.