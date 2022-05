L’intelligence militare di Kyiv: «La guerra finirà entro dicembre»

Altro che operazione lampo e 9 maggio: secondo Viktor Andrusiv, consigliere del ministro ucraino dell’Interno, il conflitto in corso è appena entrato nella “fase 3”, ovvero quella del combattimento prolungato. Nella prima, ha spiegato in tv, gli invasori hanno provato a prendere l’Ucraina in pochi giorni: tentativo fallito, come quello di accerchiare le forze ucraine in alcune zone assediate. E così, adesso, Mosca cercherà di difendere i vantaggi territoriali finora ottenuti, trascinando la guerra e così l’Occidente al tavolo dei negoziati. Secondo il capo dell’intelligence militare di Kyiv, Kyrylo Budanov, il conflitto in Ucraina raggiungerà un punto di svolta entro agosto e si concluderà prima della fine dell’anno.

Guerra in Ucraina, le truppe russe via da Kharkiv

La guerra in Ucraina, ha spiegato Budanov nel corso di un intervento a Sky News, si è rivelata più cruenta e complicata del previsto per gli invasori russi. «La maggior parte delle azioni di combattimento attive saranno terminate entro la fine di quest’anno», ha dichiarato, promettendo che verrà ripristinato il controllo ucraino «su tutti i territori persi, inclusi Donbass e Crimea». L’Ucraina, ha spiegato Budanov, combatte la Russia da otto anni e può affermare che la potenza di Mosca, «altamente pubblicizzata, è solo un mito». Intanto, i russi hanno ritirato le loro truppe da Kharkiv, la seconda città del Paese. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate ucraine.

Guerra in Ucraina, la malattia di Putin e il golpe per rimuoverlo

Il generale maggiore Budanov ha inoltre aggiunto che Vladimir Putin è gravemente malato di cancro e che sarebbe già in corso un golpe per rimuoverlo. Le speculazioni sulle condizioni di salute del presidente russo circolano da tempo e si sono intensificate dopo l’invasione dell’Ucraina. Budanov ha affermato di aver ottenuto un audio di un oligarca vicino al Cremlino, nel quale viene detto che dice che il presidente russo è molto malato di un «tumore del sangue». La guerra «porterà al cambio di leadership della Federazione Russa. Questo processo è già stato avviato e si stanno muovendo in quella direzione», ha detto Budanov.