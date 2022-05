La felpa di Zelensky venduta a 105 mila euro: ricavato in beneficenza

L’ormai famosa e iconica felpa di pile color kaki, indossata dal presidente Volodymyr Zelensky durante i suoi videomessaggi, è stata venduta per 90 mila sterline (circa 105 000 euro) in un’asta di beneficenza organizzata da Christie’s a Londra, per la raccolta fondi dedicati al sostegno dell’Ucraina. L’evento ha avuto un battitore d’asta d’eccezione: il premier britannico Boris Johnson.

Johnson: «Zelensky uno dei leader più incredibili dei tempi moderni»

Boris Johnson, che ha esortato i partecipanti all’asta a «spendere alla grande», definendo il presidente ucraino «uno dei leader più incredibili dei tempi moderni». BoJo ha suggerito che il prezzo iniziale dell’indumento sarebbe dovuto essere molto più alto di 50 mila sterline: alla fine l’indumento è stato venduto a quasi il doppio del prezzo di partenza. L’asta, organizzata da Christie’s, si svolta alla Tate Modern. I destinatari della raccolta fondi saranno il World Monuments Fund, Medici Senza Frontiere e CORE, l’organizzazione non profit creata dall’attore americano Sean Penn nel 2010, tutte impegnate non solo nell’assistenza medica, ma anche nella tutela del vasto patrimonio culturale della nazione ucraina.

All’asta anche la brocca a forma di gallo simbolo della resilienza ucraina

Tra i lotti presentati all’asta anche la brocca a forma di gallo regalata a Johnson e Zelensky durante la passeggiata che i due leader avevano fatto insieme per le strade di Kyiv, nel corso della prima visita di un leader di un Paese del G7 dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina. La brocca di ceramica a forma di gallo, realizzata dall’artista Prokop Bidasiuk, è diventato uno dei simboli della resilienza del popolo ucraino dopo che una di queste caraffe è rimasta intatta, posizionata sopra al mobile di una cucina di un appartamento devastato dalle bombe russe a Borodianka. Nel corso dell’evento è stato messo all’asta anche un bene immateriale, ovvero la possibilità di effettuare una visita guidata di Kyiv insieme al sindaco ed ex campione di pugilato dei pesi massimi Vitali Klitschko.