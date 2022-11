Il tornaconto personale dei falchi russi: da Kadyrov a Medvedev e Prigozhin

Più a lungo continua il conflitto in Ucraina, più a Mosca cresce il peso del partito della guerra. Non passa giorno senza che i falchi conquistino le prime pagine dei giornali, russi e internazionali: dal leader ceceno Ramzan Kadyrov al cuoco di Putin Yevgeny Prigozhin fino al vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev.

Così i falchi di Mosca hanno conquistato la scena mediatica

Non è solo per spirito ultra-nazionalista e ultra-patriottico che i tre si espongono quasi quotidianamente sui media e sui social, anche criticando l’esercito e le strategie militari. Le loro crociate, come rileva il Carnegie Endowment For International Peace, non sono disinteressate. Tutt’altro. E non si tratta solo di guadagnare influenza e prestigio. Nel sistema di potere russo, è noto, il peso non si misura dall’attività mediatica o social ma dipende esclusivamente dall’umore di Vladimir Putin. All’inizio dell’invasione, al Cremlino convivevano falchi e colombe. Queste ultime, per lo più tecnocrati di regime e oligarchi, dopo lo shock iniziale hanno tentato di mitigare le conseguenze del conflitto adottando un profilo basso. Al contrario i falchi – Kadyrov, Prigozhin, Medvedev, ma anche il presidente della Duma Vyacheslav Volodin e il capo di Russia Unita Andrei Turchak – in competizione tra loro hanno via via trovato nei media e in Telegram il loro megafono e un palcoscenico per mostrarsi a Putin.

La metamorfosi di Medvedev e le mire sul post Putin

Ciascuno ha qualcosa da guadagnare, ovvio. Medvedev, per esempio, prima del 24 febbraio raramente faceva notizia. Poi a marzo ha creato un canale Telegram da cui ogni giorno minaccia l’Occidente, invoca escalation, parla esplicitamente di atomica, offende con toni volgari Kyiv, Bruxelles e Washington. I suoi post tossici ottengono una media di 2,25 milioni di visualizzazioni, numeri che molti media si sognano. Non solo: il suo indice di fiducia dal 20 per cento è salito, con il conflitto, al 40. Una metamorfosi spiazzante, tanto che chi lo conosce assicura che né i toni né il vocabolario usati nei post siano in linea con il suo stile. Cosa c’è dietro? La possibilità forse di ricandidarsi alla presidenza. Di sicuro la sua retorica violenta lo ha rivalutato agli occhi di Putin e se il presidente decidesse di nominare un successore prima delle Presidenziali 2024 potrebbe essere lui. Un’ipotesi che prima dell’invasione dell’Ucraina era assolutamente lunare.

Il provinciale Kadyrov cerca di accreditarsi presso le élite russe

Passiamo a Kadyrov. Con le sue sparate sulla guerra sta cercando di ritagliarsi un posto al sole nelle élite russe. È l’unico leader regionale che può permettersi di parlare di questioni che esulano dal suo incarico. E che può criticare apertamente il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Chiunque al suo posto sarebbe sotto processo o in galera. Prima della guerra su Telegram Kadyrov era seguito da circa 60 mila follower. Ora sono diventati 3 milioni. È noto che i confini della repubblica caucasica gli vadano stretti. Ma per fare il salto, è necessario accreditarsi presso le élite del Cremlino. La sua jihad russa unita ai battaglioni ceceni inviati al fronte hanno fatto sì che il suo profilo sia uno dei primi consultati da Putin.

Prigozhin, tra affari e ambizioni politiche

Le bordate di Kadyrov contro Shoigu sono poi ampiamente sostenute e condivise da Prigozhin. Il fondatore della Wagner del resto ha un conto aperto con il ministro che aveva tagliato i contratti statali alla sua società di catering Concord. La trama di interessi però è ben più fitta. Perché sia Kadyrov che Prigozhin sono appoggiati da Dmitry Mironov, già governatore della regione di Yaroslav e ora collaboratore del presidente e da Alexei Dyumin attuale governatore di Tula. I due da tempo scalpitano per fare carriera e Dyumin, che nel 2017 era dato tra i possibili successori di Putin, mira proprio alla Difesa. Un siluramento di Shoigu farebbe dunque comodo a tutti. E Prigozhin con un ministro amico potrebbe ricominciare a fare affari a mani basse. C’è poi chi non esclude che in realtà stia pianificando un salto nella nomenklatura. A differenza di Medvedev e Kadyrov, però Prigozhin non ha un canale Telegram. Tuttavia, ha una squadra che segue la comunicazione. Solo recentemente è uscito allo scoperto ammettendo, dopo anni di smentite e querele, di aver fondato la Wagner. Pochi giorni fa ha inoltre inaugurato il quartier generale dell’organizzazione paramilitare a San Pietroburgo presentandolo come un hub per start-up. Non va poi dimenticato come, secondo diverse inchieste, coordini quella che è stata definita la fabbrica di troll di San Pietroburgo. Insomma non gli è difficile apparire nella rassegna stampa presidenziale.

Perché i falchi dovrebbero tenere a mente la parabola di Regozin

Nonostante gli sforzi, però trasformare follower e popolarità in reale influenza non è una passeggiata. Non lo è in tempo di pace, figurarsi in tempo di guerra. I falchi gracchianti e iperattivi dovrebbero tenere ben a mente la parabola di Dmitry Regozin. Ex giornalista era arrivato ai vertici di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Nonostante mesi di comunicazione aggressiva è stato silurato. A luglio, con un decreto presidenziale è stato sostituito con l’ex vice ministro della Difesa Yuri Borisov. Per dire, non sempre le crociate pagano.