Guerra in Ucraina, evacuati gli ultimi civili dall’acciaieria Azovstal

Tutte le donne, i bambini e gli anziani bloccati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol sono stati evacuati. Lo ha reso noto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk. La notizia è stata poi confermata dal presidente Volodymyr Zelensky e anche da Mosca. Non si sa quanti civili di sesso maschile siano all’interno dello stabilimento, né quale sarà la sorte dei soldati ucraini, tra le cui fila ci sarebbero molti feriti.

Azovstal, in tutto sono stati 300 i civili messi in salvo

L’evacuazione totale dei civili è arrivata dopo giorni in cui i convogli umanitari erano riusciti ad accedere all’acciaieria Azovstal a intermittenza, a causa dei continui bombardamenti russi. Come reso noto da Zelensky, nel corso delle varie operazioni sono stati messi in salvo più di 300 civili: «Sono grato alle squadre del Comitato Internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite per averci aiutato a concludere la prima fase della missione di evacuazione». Rimane la seconda, quella dei soldati: «È molto difficile, ma importante. Non perdiamo la speranza, non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che possa funzionare», ha detto Zelensky, che oggi parteciperà in videocollegamento all’incontro tra i leader del G7. Il meeting cade l’8 maggio, data che segna la fine della Seconda guerra mondiale e la liberazione dell’Europa dalle forze naziste: in Russia viene “posticipata” al giorno successivo, che per Mosca è la Giornata della Vittoria.

Raid russo su una scuola nel Lugansk: 60 dispersi

Intanto, mentre in tutta l’Ucraina risuonano le sirene antiaeree, un raid russo ha distrutto una scuola nel villaggio di Bilohorivka, nella regione di Lugansk: era usata come rifugio e al suo interno si trovavano circa 90 persone. Una trentina di esse sono state salvate, come ha reso noto Serhiy Hayday, capo dell’amministrazione militare regionale. Ma si registrano già due vittime e sono ancora una sessantina le persone disperse sotto le macerie della struttura. Hayday aveva comunicato ieri la morte di due ragazzi di 11 e 14 anni, uccisi nel corso di un bombardamento russo sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk, sempre nella regione di Lugansk.