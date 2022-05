Guerra in Ucraina, la Kalush Orchestra: «Pronti a combattere»

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2022 con Stefania, gli ucraini della Kalush Orchestra hanno rivolto il loro pensiero alla guerra in corso nel loro Paese, sotto attacco russo dal 24 febbraio, dichiarandosi pronti a combattere per la libertà: «Difficile dire cosa succederà ora. Abbiamo un permesso temporaneo per essere a Torino: domani dobbiamo essere di ritorno e come ogni ucraino siamo pronti a combattere, come possiamo e fino a quando possiamo».

Kalush Orchestra, dal palco l’appello per la libertà dell’Ucraina

«Ogni successo in questo momento è pieno di significato per l’Ucraina. La nostra cultura è stata attaccata e siamo qui anche per dimostrare che invece è viva e ha il suo marchio distintivo», ha detto la band, che durante la finalissima del PalaOlimpico ha ottenuto ben 631 voti, di cui 440 arrivati dal televoto. Una vittoria con brivido, quella della Kalush Orchestra. Alla fine dell’esibizione, il frontman Oleh Psjuk ha infatti lanciato l’appello: «Chiedo a tutti voi per favore di aiutare l’Ucraina e Mariupol, di aiutare Azovstal ora». All’Eurovision, ogni slogan politico prevede la squalifica. «Era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio (che è stato valutato come un appello umanitario, ndr). La nostra gente è bloccata nell’acciaieria Azovstal e non può uscire. Abbiamo bisogno di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici».

Kalush Orchestra: «Felici di ospitare l’edizione 2023 dell’Eurovision»

In conferenza stampa, Psjuk ha poi accennato alla volontà del presidente Volodymyr Zelensky di ospitare l’edizione 2023 a Mariupol: «Non abbiamo ancora avuto la possibilità di parlare con lui, ma come sapete è impegnato in cose ben più importanti. Sicuramente saremo felice di ospitare l’Eurovision nella nuova, felice e integrata Ucraina». Nel corso della finale, il loro brano Stefania ha ricevuto voti da tutti i Paesi, facendo en plein con Polonia, Moldavia, Lettonia e Lituania, ottenendo poi 12 punti anche dalla giuria della Romania. A fare la differenza è stato il televoto: la Kalush Orchestra è stata la più votata da casa in addirittura in 28 Paesi.

Kalush Orchestra – siete incredibili!

Grazie per la questa vittoria per la nostra Ucraina!

Grazia all’Italia per calorosa accoglienza.

Invitiamo tutto il mondo a godere dell’ospitalità ucraina e a vedere dal vivo lo spirito 🇺🇦 e la melodia dell’anima ucraina!

Ci vediamo nel 2023! pic.twitter.com/9iiUN4phI8 — Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) May 14, 2022

Stefania, il video girato nelle città simbolo della guerra

Oggi, all’indomani della vittoria all’Eurovision, la Kalush Orchestra ha inoltre diffuso il video di Stefania, girato nelle zone di guerra di Bucha, Irpin, Gostomel and Borodyanka.