Guerra in Ucraina, secondo l’intelligence di Kiev l’élite russa pensa di eliminare Putin

Secondo la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, che lo ha reso noto con un post su Facebook, nell’élite russa si sta formando un gruppo di persone contrarie all’operato del presidente Vladimir Putin. Talmente è forte il dissenso dopo l’attacco all’Ucraina, che la “crema” di Mosca sarebbe pronta a rimuovere lo “zar” con le cattive: avvelenamento, incidente o l’insorgere di una “misteriosa malattia”.



Le persone che starebbero pensando di eliminare Vladimir Putin, spiega l’intelligence di Kiev, farebbero parte dell’élite politica e imprenditoriale della Federazione Russa. La rimozione di Putin si sarebbe resa necessaria a fronte delle numerose sanzioni imposte alla Russia e non ci sarebbe altra strada per riallacciare quanto prima i legami economici con l’Occidente, interrotti a causa della guerra in Ucraina.

L’intelligence ucraina: l’élite russa vuole il direttore dell’FSB al posto di Putin

Secondo l’intelligence ucraina, una certa parte dell’élite politica russa considera il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov come il successore ideale di Putin, che sarebbe caduto in disgrazia per errori di calcolo nella guerra contro l’Ucraina, che sta durando più del previsto, con perdite di uomini e mezzi non preventivati dal Cremlino. I servizi segreti russi, come riportato da varie fonti, avrebbero da tempo scaricato il presidente. Che, in preda alla paranoia di essere ucciso da qualcuno, nel giro di un mese ha cambiato tutto lo staff del Cremlino, dagli addetti alla lavanderia alle cuoche, assumendo un team di assaggiatori in quanto teme di essere avvelenato.

A capo dell’intelligence ucraina c’è Ivan Bakanov, amico d’infanzia di Zelensky

Alla guida dello SBU (Sluzhba bezpeky Ukrayiny), il servizio di sicurezza ucraino, c’è Ivan Bakanov, amico d’infanzia di Zelensky ed ex leader di Servitore del Popolo, il partito del presidente. Sempre oggi, la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino ha diffuso la notizia che Putin sarebbe pronto a inviare anche minorenni in Ucraina per sostenere l’invasione, avvalorando questa tesi con l’esistenza della Unarmiya, organizzazione militare russa per bambini dagli 8 anni in su e finanziata dal ministero della Difesa russo, nata sotto la presidenza di Putin per instillare i valori del patriottismo e dell’impegno militare nei giovanissimi. Secondo quanto denunciato in un altro post su Facebook, su ordine di Putin sarebbe arrivato in Ucraina un commando di mercenari del Gruppo Wagner, con il compito di eliminare non solo Zelensky, ma anche il consigliere della presidenza Andrey Yermak e il premier Denis Shmyhal.