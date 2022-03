Guerra in Ucraina: quattro strade per ridurre la dipendenza energetica Ue dalla Russia

La dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia con la guerra in Ucraina sta diventando un problema, anche diplomatico. Soprattutto per i Paesi che in questi ultimi anni, anche dopo l’invasione di Putin della Crimea, non si sono sforzati a cercare alternative. Lo ha ribadito anche Mario Draghi mercoledì 9 marzo rispondendo a un’interrogazione presentata dalla deputata di Italia viva Silvia Fregolent. «Quello che trovo incredibile è che la quota di gas russo è aumentata molto negli ultimi 10-15 anni», ha commentato il presidente del Consiglio puntando il dito contro i precedenti governi. «Quello che è veramente straordinario è che è aumentata fortemente anche dopo l’invasione della Crimea. Questo dimostra non solo ovviamente una sottovalutazione del problema energetico, ma anche una sottovalutazione di politica estera, di politica internazionale». I numeri parlano chiaro. L’Italia importa dalla Russia il 38,2 per cento del gas, l’Europa il 40 per cento. In caso Putin decidesse di chiudere i rubinetti in risposta alle sanzioni, come è accaduto alla Germania nel caso del gasdotto Yamal, ci ritroveremmo a secco.

La Commissione Ue ha chiesto ai Ventisette di ridurre le importazioni di gas russo di due terzi entro il 2022

La riduzione della dipendenza energetica dalla Russia è stato anche uno dei temi al centro del summit europeo di Versailles del 10 marzo. Secondo il piano REPowerEU proposto dalla Commissione europea, i Ventisette devono ridurre di due terzi le importazioni di gas dalla Russia a partire dal 2022 ed emanciparsi completamente entro il 2030. Ma la dipendenza dell’Ue non riguarda solo l’oro azzurro: sempre dalla Russia arrivano il 27,5 per cento delle importazioni di petrolio e il 46 per cento di quelle di carbone, una strada quest’ultima non più percorribile. L’Italia importa dalla Russia il 12,5 per cento del greggio, 5,6 milioni di tonnellate (il 10 per cento del nostro fabbisogno) ed è all’ottavo posto in Ue. Sul ‘podio’ dei Paesi più esposti la Germania (28,1 Mt), la Polonia (17,9 Mt) e l’Olanda (13,1 Mt).

Le strade per ridurre la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia

1. Diversificare i fornitori di gas: dal Qatar all’Algeria e all’Azerbaijan

Diversificare i fornitori è solo il primo passo. Il primo ostacolo all’emancipazione energetica dell’Ue dalla Russia è rappresentato dal fatto che i vari Paesi hanno livelli di dipendenza diversi. Nell’Europa centrale e dell’Est, per esempio Austria e Romania, ci si avvicina al 100 per cento. Mentre la Germania – che ha bloccato il Nord Stream 2 – è al 49 per cento. Per diversificare l’approvvigionamento l’Ue potrebbe ricorrere maggiormente ad altri partner: la Norvegia (23 per cento del gas importato), l’Algeria (12 per cento), gli Usa (6 per cento) e il Qatar (5 per cento). La Norvegia però è già al massimo della produzione e l’Algeria, dove si è recato recentemente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, deve prima di tutto soddisfare il proprio fabbisogno. Di Maio ha chiesto ad Algeri di superare il 30 per cento di fornitura oggi accordata dalla compagnia di Stato Sonatrach all’Italia. Oltre all’Algeria, l’Italia punta al Qatar, dove Di Maio è andato in visita con l’Ad Eni Claudio Descalzi per rafforzare la partnership energetica, e all’Azerbaijan. Una delle ipotesi sul tavolo è portare da 10 a 20 miliardi di metri cubi l’anno l’import attraverso il Tap, il contestato gasdotto che attraversando Gracia e Albania arriva in Puglia, in provincia di Lecce, estendendo le forniture anche al Turkmenistan. Un’altra possibilità è aumentare la produzione nazionale che, come sottolineato da La Voce, dovrebbe arrivare a 6,5 miliardi di Smc, lo standard metro cubo (a differenza del metro cubo che per una sostanza gassosa può variare in base alla temperatura e alla pressione, lo standard metro cubo resta costante). In base ai dati del Mise nel 2021, l’Italia estrae solo il 4,4 per cento del gas che consuma: 3,34 miliardi di metri cubi di gas naturale contro i 76,1 che consumiamo. Solo perché 30 anni fa l’estrazione raggiungeva i 20 miliardi di metri cubi l’anno e abbiamo tra i 70 e i 90 miliardi di metri cibi di riserve accertate.

2. Mixare i vari tipi di energia: potenziare il Gnl e le rinnovabili

I paesi dell’UE possono anche mixare vari tipi di energia: aumentare la quota di gas naturale liquefatto (Gnl), compreso quello di scisto, e aumentare la quota di energia rinnovabile, come il biometano, utilizzando fonti di biomassa sostenibili come i rifiuti e i residui agricoli, o l’energia eolica. Uno sforzo che tra l’altro accelererebbe la transizione energetica. C’è però un punto interrogativo. Il gas liquefatto necessita di infrastrutture specifiche e in molti Paesi sono già al limite della loro capacità. Dunque servono investimenti. Una volta estratto, il gas naturale è liquefatto tramite uno specifico processo di raffreddamento (-160 gradi) e allo stato liquido è facilmente trasportabile anche via mare. Una volta arrivato a destinazione, deve essere scaricato in impianti di stoccaggio dove viene riportato alla forma gassosa. Per quanto riguarda l’Italia, sono due i rigassificatori già funzionanti: l’Adriatic Lng di Rovigo, offshore, ha una capacità di 8 miliardi di metri cubi l’anno (il 10 per cento del fabbisogno nazionale) e quello di Panigaglia, in provincia di La Spezia con una capacità di 2 miliardi di metri cubi. A questi a breve andrà ad aggiungersi l’impianto al largo della costa tra Livorno e Pisa (3,75 miliardi di metri cubi l’anno, il 4 per cento del nostro fabbisogno); un altro rigassificatore sarà costruito a Porto Empedocle, mentre è partito l’iter per un impianto a Brindisi e lo stesso potrebbe avvenire a Gioia Tauro. L’Italia è comunque il primo Paese per stoccaggio di gas nell’Unione europea. Con un totale di 74,1724 TWh immagazzina il 23,4 per cento dell’attuale capacità europea (pari a 316,927 TWh). Seguono la Germania con 67,77 TWh, l’Olanda con 30,04 TWh e la Francia con 27,79 TWh. Al momento le scorte dell’Ue sono al 28,64 per cento del totale e quelle italiane sono al 37,51 per cento.

3. Aumentare gli stock in vista del prossimo inverno

C’è poi il nodo delle scorte. Il bisogno di gas per l’inverno 2021-2022 è coperto. Lo ha assicurato l’8 marzo la commissaria europea all’Energia Kadri Simson. Ma, ha aggiunto, è necessario fare riserva per l’anno prossimo. Per questo la Commissione Ue spera che le infrastrutture di stoccaggio siano riempite al 90 per cento entro il primo ottobre di ogni anno. Per dare un’idea all’inizio di marzo erano al 30 per cento. Lo stoccaggio si fa durante l’estate, anche perché visto che c’è meno domanda, il prezzo del gas scende.

4. Migliorare l’efficienza energetica

Sembra banale, ma migliorare l’efficienza energetica permetterà di ridurre l’uso dei combustibili fossili. In questo caso la domotica, gli elettrodomestici di ultima generazione, l’isolamento di case, aziende e scuole diventa un’arma fondamentale. Abbassare la temperatura di un grado nelle case è un piccolo sacrificio che però permetterebbe all’Europa di risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Cioè il 10 per cento delle importazioni dalla Russia.