La maggior parte dei russi non capisce il termine ‘denazificazione’

Poco dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, il Cremlino ha commissionato sondaggi telefonici per verificare quanto e come i cittadini russi percepissero la propaganda sulla guerra. Le interviste, come rivela il sito Proekt, hanno però dimostrato come in realtà siano pochi a comprendere effettivamente il significato di “denazificazione“. In realtà, almeno secondo quanto hanno raccontato al giornale online fonti vicine all’amministrazione presidenziale, i cittadini vogliono solo sentir parlare dell’imminente vittoria di Mosca.

Perché è impossibile sbarazzarsi completamente della parola denazificazione

Gli addetti ai sondaggi hanno così cercato altre parole, altri termini, da utilizzare ma inutilmente. Così le autorità hanno deciso di ridurre l’uso di denazificazione nella propaganda televisiva. Impossibile però sbarazzarsene completamente dal momento che era uno degli obiettivi della guerra citati dal presidente Vladimir Putin. Che ha usato il termine proprio lanciando l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio. Proekt ha anche ricordato come il conduttore e giornalista filo regime Dmitry Kiselyov, conosciuto anche come “il portavoce di Putin”, abbia impiegato sette minuti di diretta per spiegare il significato di denazificazione. Da aprile ha poi cercato di utilizzare la parola meno possibile.

LEGGI ANCHE: La campagna del Cremlino per denigrare gli artisti contro la guerra

Ogni nemico per Mosca diventa un nazista

Se denazificazione risulta un concetto ostico per molti russi, meno lo è accusare direttamente di nazismo i nemici. Strategia usata ampiamente dai media statali e recentemente anche dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov durante l’intervista-comizio su Rete4, dove è arrivato a sostenere persino che Hitler avesse origini ebraiche. Non importa chi sia il nemico, l’importante è dipingerlo con tinte brune. Recentemente è accaduto alla Svezia, rea di essersi detta pronta a entrare nella Nato insieme con la Finlandia. Pochi giorni fa alle fermate degli autobus di molte città russe sono apparsi manifesti choc in cui si accusano figure simbolo del Paese scandinavo di essere state filo naziste. Si va dalla scrittrice e autrice di Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren al regista Ingmar Bergman fino al fondatore di Ikea Ingvar Kamprad.