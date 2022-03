Sanzioni, i cinema russi sono costretti a sostituire Hollywood con Bollywood

Le sanzioni occidentali alla Russia dovute all’invasione dell’Ucraina stanno avendo ripercussioni anche sulla distribuzione cinematografica. Dopo la pandemia che aveva costretto le sale a chiusure e a limitazioni, ora il settore rischia di subire un’altra pesante battuta d’arresto dovuta alla perdita dei film più redditizi e cioè i blockbuster hollywoodiani. Al loro posto arriveranno infatti i film di Bollywood.

I cinema russi proietteranno film nazionali, sudcoreani, sudamericani e indiani

Le società Cinema Park, Formula Kino, Premier Hall, Karo, Kinomax e Cinema Star – che rappresentano il 31,5 per cento del mercato della distribuzione cinematografica per numero di sale – hanno detto al quotidiano Vedomosti che proietteranno film russi, sudcoreani, sudamericani e pellicole indiane. Per il momento solo l’Art Theatre di Mosca ha mantenuto in cartellone film Usa ed europei come Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson e Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh. Da inizio marzo Cinema Park e Formula Kino hanno perso la metà degli incassi. Il perché è presto detto. Prima dell’invasione gli incassi dei film russi rappresentava solo il 20 per cento del totale. E la situazione potrebbe anche peggiorare visto che la maggior parte degli spettatori va al cinema per vedere film d’azione e fantascienza. Ora le catene sperano che i registi russi ne tengano conto producendo più prodotti di questo tipo.

Le società di distribuzione russe hanno congelato il prezzo dei biglietti

Nonostante l’aumento del costo della maggior parte di beni e servizi, i prezzi dei biglietti e dei bar all’interno delle sale sono stati congelati. La decisione delle società di distribuzione è stata presa soprattutto perché andare al cinema è una delle attività ricreative più popolari tra i russi. «Il nostro compito», hanno spiegato le società, «è mantenerla accessibile nonostante l’aumento di circa l’80 per cento dei costi di lampade e componenti per proiettori».