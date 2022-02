Guerra in Ucraina, a Chernobyl «livello di radiazioni aumentato»

«Combattiamo per evitare una seconda catastrofe». Sono state queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivate ieri proprio mentre era in corso una dura e pericolosa battaglia tra russi e ucraini a pochi metri dalla vecchia centrale di Chernobyl. Dopo un estenuante scontro a fuoco, i russi hanno però messo le mani sul sito, prendendo in ostaggio il personale che attualmente lavora all’interno e soprattutto avvicinandosi a quel deposito pieno di scorie nucleari soltanto sfiorato, per fortuna, dal conflitto armato. La notizia diffusa poco fa dalle autorità ucraine, però, è preoccupante: sembra che sia aumentato notevolmente il livello di radiazioni nell’area.

Aumento delle radiazioni «dovuto al movimento»

Secondo quanto rivela l’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare, ripreso da Interfax, il motivo per cui il livello di radiazioni nella zona intorno al tristemente celebre sarcofago in cui è chiuso il reattore 4 sarebbe uno solo. La crescita è stata innescata dal «movimento di una grande quantità di equipaggiamento militare pesante attraverso la zona di esclusione», che avrebbe fatto aumentare la polvere radioattiva nell’aria. L’agenzia ha aggiunto che «lo stato degli impianti nucleari e degli altri impianti della centrale nucleare di Chernobyl è invariato», ma cosa accadrebbe se il sarcofago si perforasse?

Conferme dalla Russia: la centrale è sotto il controllo di Mosca

Il governo di Mosca ha prontamente confermato, già nelle ore successive alla battaglia, di aver preso il controllo della centrale nucleare. Con una dichiarazione diramata dal ministero della difesa, i vertici del Paese spiegano che vogliono proteggere la zona, garantendo che «i gruppi nazionalisti e altre organizzazioni terroristiche non possano sfruttare la situazione nel Paese per inscenare una provocazione nucleare». Il Cremlino ha poi specificato che il proprio personale sta monitorando la situazione e che i livelli di radiazioni registrati risultano normali.

Aiea: «Grave preoccupazione»

L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, si è espressa sulla situazione legata a Chernobyl. «Grave preoccupazione» è la frase che spiega il punto di vista dell’Occidente, insieme alla richiesta di «massima moderazione». Bbc News online ha rivelato che tra l’agenzia e i vertici ucraini ci sono costanti contatti e questi non avrebbero segnalato alcuna distruzione nei pressi della centrale, della zona di esclusione o del sarcofago.