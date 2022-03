Dall’Ucraina al caro energia, cosa ha detto Draghi nel discorso alla Camera

In vista del Consiglio europeo, che da domani a Bruxelles discuterà dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina, di sicurezza e difesa, energia, questioni economiche, Covid-19 e relazioni esterne, il premier Mario Draghi ha parlato alla camera dei Deputati. Dopo la prima parte delle comunicazioni a Montecitorio sul prossimo Consiglio europeo, alle 15:30 Draghi parlerà poi al Senato. Ecco cosa ha detto

Cosa ha detto Draghi sulla guerra

«Davanti agli orrori della guerra l’Italia lavora con determinazione per la cessazione delle ostilità», ha detto il Presidente del Consiglio. «Lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca, che non mostra interesse ad arrivare a una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo». Il disegno di Vladimir Putin, ha aggiunto Draghi, «appare piuttosto quello di guadagnare terreno dal punto di vista militare, anche ricorrendo a bombardamenti a tappeto come quelli a cui assistiamo a Mariupol». Da qui la decisione da parte della comunità internazionale di adottare sanzioni sempre più dure nei confronti della Russia. Non dobbiamo commettere l’errore «di avallare una contrapposizione tra Occidente e Russia e alimentare così quello che è stato più volte definito uno scontro di civiltà», ha aggiunto il premier: «Molti cittadini russi si sono schierati contro la guerra del presidente Putin e protestano, mettendo a rischio la propria incolumità».

Cosa ha detto Draghi sulla Cina

Anche nelle sedi dei «vertici Nato e G7 la comunità euroatlantica intende ribadire unità e determinazione nel sostegno all’Ucraina e in un impegno comune per tutelare la pace, la sicurezza e la democrazia». Lo sforzo diplomatico, ha aggiunto Draghi, deve coinvolgere anche altri Paesi: «In particolare, la Cina ricopre un ruolo di grande influenza nelle dinamiche geopolitiche e di sicurezza globali. È fondamentale che l’Unione Europea sia compatta nel mantenere aperti spazi di dialogo con Pechino». Ma anche «che Pechino si astenga da azioni di supporto a Mosca e partecipi attivamente e con autorevolezza allo sforzo di pace».

Cosa ha detto Draghi sull’Ucraina nell’UE

«L’Unione Europea deve garantire una puntuale attuazione negli Stati membri della direttiva per la Protezione Temporanea, approvata per la prima volta nella nostra storia», ha detto Draghi sulla questione dei profughi ucraini. «La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto ieri di utilizzare i fondi europei con la massima flessibilità a sostegno di chi scappa dalla guerra in Ucraina, e di stanziare altri 3 miliardi di euro a favore degli Stati membri coinvolti nell’accoglienza». Così sul possibile ingresso dell’Ucraina nell’Ue: «Il Consiglio europeo riaffermerà anche il consenso al percorso di ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Bruxelles ha già avviato la procedura, il processo è lungo, ma in questo momento è importante mandare a Kiev ulteriori segnali di incoraggiamento».

Cosa ha detto Draghi sul caro energia

«Il Consiglio europeo si confronterà anche sull’aumento dei prezzi dell’energia. Dopo i picchi raggiunti due settimane fa, i prezzi del gas e dell’energia elettrica sono scesi nuovamente. Il prezzo spot del gas sul mercato europeo oggi è dimezzato rispetto alle punte di circa 200€/MWh raggiunte l’8 marzo. Sono però prezzi ancora molto alti rispetto ai livelli storici, più di 5 volte quelli di un anno fa», ha detto Draghi sul tema del caro energia. «Serve un approccio condiviso sugli stoccaggi per rafforzare il potere contrattuale verso i fornitori, la creazione di un tetto Ue al prezzo del gas è al centro di un confronto con la presidente della Commissione Vogliamo spezzare il legame tra prezzo del gas e ed elettricità, che è in parte prodotta da fonti alternative, il cui prezzo non ha nulla a che vedere con quello del gas».